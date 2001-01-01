Футбол

Лукаку не поможет сборной Бельгии в игре с КипромЕвро-футбол.ру 06:47

Кипр — Бельгия
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит матч квалификации Евро-2020 с Кипром.
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Бельгийцы остались без трёх игроков перед матчем с Кипром

News.ru07:11

Лукаку не поможет сборной Бельгии в игре с Кипром

Евро-футбол.ру06:47

Лукаку, Боята и Селс не помогут Бельгии в матче с Кипром

Спорт-Экспресс06:08
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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