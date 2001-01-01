Футбол
Лукаку не поможет сборной Бельгии в игре с КипромЕвро-футбол.ру 06:47
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит матч квалификации Евро-2020 с Кипром.
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Общество
Названы знаки Зодиака, которых ждет успех в 2019 году
Китайский гороскоп на 2019 году рассказал, что больше всего повезет Близнецам, у них уже в июле сбудутся самые заветные желания.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено вчера в 13:13
Спорт
Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира
В канадском Квебеке проходит заключительный этап Кубка мира по лыжному спорту. Разыграны награды в индивидуальном спринте у мужчин и женщин.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции к Антарктиде
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019-2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, документ опубликован на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Более 70 детей госпитализировали из-за кишечной инфекции в Дагестане
В Дагестане с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 86 человек, в том числе 72 ребенка.
Обновлено в 08:26
Общество
Активисты проведут субботник на набережных Невы и Ижоры
Активисты общественного движения «Петербург — город перемен» проведут субботник на набережных Невы и Ижоры, сообщает в пятницу пресс-служба организации.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова «разогнать» Минкультуры
Ранее ряд СМИ сообщил, что член общественного совета при комитете Госдумы по культуре, лидер группы "Ленинград" Шнуров в кулуарах парламентских слушаний по закону "О культуре" заявил, что считает необходимым "всех разогнать", так как "ни в какой нормальной стране нет министерства культуры".
Обновлено в 07:57
Политика
В МИД предупредили о последствиях признания Голан территорией Израиля
Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что США намерены признать Голанские высоты за Израилем, поскольку, по его мнению, давно пора сделать этот шаг в интересах безопасности Израиля и региона в целом.
Обновлено в 06:10
Политика
Доклад по итогам расследования Мюллера передали главе минюста США
Доклад об итогах расследования дела о приписываемом РФ вмешательстве в американские президентские выборы, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер, передан главе минюста США Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:23
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Политика
Матвиенко объяснила, как правильно ругать власть
Ранее Валентина Матвиенко оценила креативность россиян, которые пошутили про эти законы.
Обновлено в 07:47
Политика
Националисты проводят митинг в центре Киеве
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
В Волгоградской области военным оказывают психологическую помощь
Идет отработка саморегуляции с помощью техник нервно-мышечной релаксации и дыхательных практик.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Названо точное число жертв в ходе конфликта в Югославии
Генеральный секретарь МИД Сербии и глава госкомиссии по пропавшим без вести Велько Одалович на международной конференции, посвящённой 20-летию бомбардировок авиацией НАТО Союзной Республики Югославия, заявил, что общее число жертв конфликта в Косово и Метохии в конце прошлого столетия составляет около 13 тысяч человек.
Обновлено в 07:21
Экономика
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Киеве водитель Maserati устроил стрельбу после ДТП
В результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство" Водитель Maserati после ДТП открыл стрельбу в центре Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Киева.
Обновлено в 06:31
Спорт
Чен стал чемпионом мира по фигурному катанию, Коляда — шестой
Американский фигурист Натан Чен завоевал золото на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш: «Именно Пугачевой я обязан своей карьерой»
Алле Пугачевой понравились мои песни, и она спросила, сколько денег я за них хочу, а я был так шокирован, что мог бы все бесплатно отдать.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в овощехранилище в Липецкой области
Пожар в овощехранилище под Липецком унес жизни четырех человек.
Обновлено в 04:20
Футбол
Черчесов: «Головин сам понимает, что совершил глупость»
Утром поговорили с Александром спокойно, потому что он сам понимает, что совершил глупость.
Обновлено в 07:27
Политика
Шипулин объявил о старте предвыборной кампании в Госдуму
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой
За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
Обновлено в 07:15
Футбол
«Барселона» и «Бавария» ведут борьбу за Йовича
Мюнхенская «Бавария» намерена перехватить у «Барселоны» сербского нападающего «Айнтрахта» Луку Йовича. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 07:44