Футбол
Лукаку пропустил тренировку сборной БельгииЧемпионат вчера в 17:07
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла вчера, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be. Напомним, бельгийский форвард не принял участия в командном занятии 18 марта из-за повреждения.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
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Американская компания Apple представила второе поколение беспроводных наушников AirPods.
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Медведева рассказала о своей роли в истории
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Главный тренер команды «Зенит-2» Владислав Радимов принёс извинения за резкое высказывание в адрес полузащитника московского «Спартака» Максима Глушенкова.
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Общество
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Экономика
Минтруд вернется к вопросу продления программы маткапитала в 2021 году
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Обновлено в 06:28
Здоровье
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Ранее считалось, что иммунная система детей в возрасте до трех лет еще слишком незрелая, и потенциальные пищевые аллергены могут спровоцировать ее нежелательные и опасные для здоровья реакции, - поэтому давать их совсем маленьким нельзя.
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Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
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