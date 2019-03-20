Футбол
Лукаку не поможет Бельгии в матче с РоссиейЕвро-футбол.ру 03:01
Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит грядущий матч против России в рамках квалификации Евро-2020. Как сообщил в "Твиттере" журналист Кристоф Терре, нападающий "Манчестер Юнайтед" покинул расположение национальной команды из-за повреждения ноги, полученного на тренировке.
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Армия и оружие
Военное усиление России вызвало беспокойство в Швеции
Шведские аналитики оказались обеспокоены безопасностью страны из-за усиления Россией оборонного потенциала и возрастающий интерес Китая к Европе и Арктике.
Обновлено в 07:04
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Полиция отреагировала на погромы и избиение мигрантов в Якутске
В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом.
Обновлено в 04:14
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Четыре авиакомпании в РФ приостановили закупку Boeing 737 MAX
Крупные российские компании после катастрофы с бортом Boeing 737 MAX в Эфиопии приостановили действие договоренностей по закупке таких самолетов.
Обновлено в 06:03
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Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о том, что стадионный тур коллектива в 2019 году будет последним.
Обновлено в 06:14
Театры
Умер оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов умер в ночь на среду в Москве на 48-м году жизни.
Обновлено в 07:34
Политика
Минтруд пообещал ввести новую потребительскую корзину с 2021 года
Законопроект о новой потребительской корзине будет разработан и внесен на рассмотрение Госдумы весной 2020 года, чтобы, согласно законодательству, изменения вступили в силу с 1 января 2021-го.
Обновлено в 07:12
Политика
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову.
Обновлено в 06:32
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о необходимости запастись газом из-за России
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине нужно запасти на 3 млрд кубометров газа больше обычного, чтобы обезопасить себя от действий России.
Обновлено в 06:56
Политика
Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале
На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Происшествия
Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Суд огласит приговор по делу о создании «тамбовской ОПГ»
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в среду огласит приговор по делу о преступном сообществе в отношении предпринимателя Владимира Барсукова и Вячеслава Дрокова.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Футбол
Зобнин не смог вспомнить, когда получил перелом правой кисти
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин не может вспомнить, в каком моменте матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" получил травму, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:41
Спорт
Алексей Нуждов: надо перестать смотреть на спортсменов как на богов
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов в интервью Денису Косинову рассказал, как относится к критике в адрес нового руководства союза, как считает нужным действовать в ситуациях с опозданием спортсменов на старт и получением ими предупреждений от WADA, и как смотрит на перспективы восстановления статуса СБР.
Обновлено в 01:00
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Общество
Беглов отправил в отставку главу комитета по печати Санкт-Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду отправил в отставку Сергея Серезлеева.
Обновлено в 06:56
Экономика
Росимуществу передадут пакет акций Еврофинанс Моснарбанка весной
Принадлежащий ВТБ и Газпромбанку пакет акций Еврофинанс Моснарбанка передадут Росимуществу весной.
Обновлено в 07:18
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Экономика
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Министерство промышленности и торговли намерено ужесточить правила продажи моторного топлива на автозаправках, так как доля суррогата на рынке достигает 9 процентов, сообщили в ведомстве, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 13:50
Футбол
Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", заявил, что аренда в московский клуб была правильным и удачным решением.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
Назарбаев перед отставкой позвонил Путину
Президент России Владимир Путин днем 19 марта провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.
Обновлено вчера в 10:20
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLC Coupe получил новые двигатели
Паркетник Mercedes-Benz GLC Coupe обновился вслед за обычным GLC и по той же схеме.
Обновлено в 03:04
Футбол
РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять с "Тюмени" шесть очков в первенстве ФНЛ-2018/19 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате долгов футболистам, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
ВМФ получит третью атомную подлодку «Ясень» в 2020 году
Третья атомная подлодка проекта 885 "Ясень" будет передана ВМФ РФ в 2020 году, сообщил журналистам в среду президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 06:20