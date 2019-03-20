Лукаку не поможет Бельгии в матче с РоссиейЕвро-футбол.ру 03:01

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит грядущий матч против России в рамках квалификации Евро-2020. Как сообщил в "Твиттере" журналист Кристоф Терре, нападающий "Манчестер Юнайтед" покинул расположение национальной команды из-за повреждения ноги, полученного на тренировке.

Лукаку не поможет Бельгии в матче с Россией

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