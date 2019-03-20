Лукаку пропустил тренировку сборной БельгииЧемпионат вчера в 17:07

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла вчера, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be. Напомним, бельгийский форвард не принял участия в командном занятии 18 марта из-за повреждения.

Спорт день за днем

Наука В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.

Политика Ляшко сорвал заседание кабмина Украины Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

Музыка Гитарист группы «Ленинград» подтвердил новость о распаде коллектива Гитарист рок-группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин рассказал, что слова лидера коллектива Сергея Шнурова о распаде коллектива являются правдой.

Политика Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.

Экономика Forbes назвал самые надежные банки России Издание Forbes Russia представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.

Политика Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.

Происшествия В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".

Политика Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму "Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.

Происшествия Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.

Культура «Нуреев» Серебренникова получил премию BraVo как лучший балет года Лауреатом международной профессиональной музыкальной премии BraVo в номинации «Балет года» стала постановка Кирилла Серебренникова «Нуреев».

Экономика Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Шоу-бизнес Ваенга отменила концерты из-за болезни Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.

Политика Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.

Армия и оружие Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.

Экономика ЕК оштрафовала Google на $1,5 млрд Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую корпорацию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова потеряла ребенка от олигарха Российская балерина Анастасия Волочкова сделала шокирующее заявление о своих прошлых отношениях с олигархом Сулейманом Керимовым.

Политика Зеленский рассказал о своём фаворите президентской гонки на Украине Владимир Зеленский рассказал, что если бы солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук всё-таки решился попробовать себя в роли президента страны, то шоумен бы полностью поддержал его в этом, передаёт РИА Новости.

Космос Российская станция на Венере сможет проработать только три часа Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.

Общество ЕГЭ-2019 сдадут досрочно более 35 тыс. выпускников "Более 35 тысяч человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году В досрочном периоде примут участие 1,3 тысячи выпускников текущего года и 173 участника с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.

Автоспорт Нико Росберг: Боттас может стать чемпионом в 2019-м Чемпион мира 2016 года Нико Росберг впечатлен выступлением Валттери Боттаса в Гран При Австралии.