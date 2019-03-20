Лукаку не поможет Бельгии в матче с РоссиейНева Спорт 04:49

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку не поможет национальной команде в матче против России. Игра будет проходить в рамках квалификации чемпионата Европы – 2020.

Лукаку не поможет Бельгии в матче с Россией

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