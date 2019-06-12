Футбол
Лукаку назвал Конте лучшим тренером в миреSport24.ru 11:46
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку на фоне слухов о возможном продолжении карьеры в чемпионате Италии назвал Антонио Конте, который недавно возглавил «Интер», лучшим тренером в мире, а также признался, что всегда мечтал выступать в Серии A.
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