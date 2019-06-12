Футбол

Лукаку назвал Конте лучшим тренером в миреSport24.ru 11:46

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку на фоне слухов о возможном продолжении карьеры в чемпионате Италии назвал Антонио Конте, который недавно возглавил «Интер», лучшим тренером в мире, а также признался, что всегда мечтал выступать в Серии A.
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Лукаку считает Конте лучшим тренером мира

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Лукаку назвал Конте лучшим тренером в мире

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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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