Лукаку назвал Конте лучшим тренером в миреSport24.ru 11:46

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку на фоне слухов о возможном продолжении карьеры в чемпионате Италии назвал Антонио Конте, который недавно возглавил «Интер», лучшим тренером в мире, а также признался, что всегда мечтал выступать в Серии A.

Происшествия Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».

Шоу-бизнес Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Кино Валерия Гай Германика привезла на «Кинотавр» свой новый фильм Режиссер Валерия Гай Германика представила во вторник свой фильм "Мысленный волк" в основном конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Политика Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.

Политика Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.

Политика В Судане произошла попытка госпереворота В Судане случилась новая попытка смены режима, заговорщики выступили против временного военного совета, сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.

Происшествия Сторонники ПЦУ захватили церковный дом УПЦ Сторонники "новой украинской церкви" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области.

Происшествия Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.

Единоборства Хабиб и Порье провели дуэль взглядов Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.

Происшествия На акции в центре Москвы задержаны около 100 человек По последним данным, на акции в центре Москвы задержаны как минимум 94 человека, сообщает «ОВД-Инфо».

Общество Скончался журналист Андрей Петров В среду, 12 мая, не стало журналиста Андрея Петрова, говорится на официальном сайте Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Политика Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.

Происшествия Почти вся Абхазия осталась без света Почти вся Абхазия осталась без света, передает РИА Новости.

Футбол «Рубин» выйдет из отпуска 13 июня Первый тренировочный сбор команды пройдет в Казани до 20 июня, в ходе него «Рубин» проведет контрольный матч с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

Финансы Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.

Авто Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.

Политика Опрос показал снижение рейтинга партии Зеленского Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показали снижение поддержки партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" на 0,7%. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю «Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.

Наука Ученые: Люди остаются верны типажу бывшего романтического партнера Выбирая партнера для романтических отношений, люди учитывают накопленный опыт и отдают предпочтение тем, кто своими чертами характера напоминает им бывших.

Авто BMW показала новый универсал BMW 3-Series до официальной премьеры Следующие цифры показывают, насколько важен универсал для BMW: было собрано более 1,7 миллиона автомобилей, причем 500 тыс. из них были произведены только в предыдущем поколении.

Происшествия В Самарской области загорелись 5 га леса В Самарской области загорелись 5 га леса в районе станции Курумоч. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.