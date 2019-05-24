МЮ оценивает Лукаку в 70 млн фунтовSoccer.ru 02:46

В Англии сообщают, что "Манчестер Юнайтед" готов расстаться с нападающим Ромелу Лукаку, но только если кто-то согласится заплатить за бельгийца крупную сумму. Манкунианцы приобрели форварда у "Эвертона" почти за 75 млн фунтов, и теперь Эд Вудворд хочет получить за трансфер 70 млн.

Происшествия В Татарстане обнаружили убитую семью в квартире В Набережных Челнах в собственной квартире нашли погибшую семью из трех человек. У мужа, жены и их взрослого сына были ножевые ранения.

Политика Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "1+1" высказался в пользу переговоров с Россией.

Музыка Организаторами «Евровидения» пересмотрены итоги конкурса Организаторами конкурса "Евровидение-2019", который проходил на днях в израильском городе Тель-Авив, пересмотрены результаты подсчетов балов, выставленных в финале участникам.

Происшествия В московском метро застряли три поезда с пассажирами В результате сбоя на северном участке "серой" ветки московского метро в туннеле застряли три поезда.

Авто Российский электрокар Zetta попадёт на конвейер в конце года Первые несколько образцов серийной Зетты сойдут с конвейера в декабре, в следующем году тираж может составить уже пару тысяч штук, а позднее вырасти до 15 000 в год.

Шоу-бизнес Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.

Общество Глава Минздрава Хакасии получил выговор после прокурорской проверки За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей министр здравоохранения Республики Хакасия Владимир Костюш привлечен к дисциплинарной ответственности – ему объявлен выговор.

Авто Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Политика Раскрыты причины неудачи Лунной программы СССР Американские эксперты считают, что существенно затормозила развитие лунной программы СССР хаотичная система управления: бюрократические препоны и капризы руководства привели к тому, что система забуксовала.

Экономика Говоривший о падении уровня жизни полицейский заработал 38 миллионов 21 мая Гостев заявил об упавшем уровне жизни полицейских из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат с 2012 по 2017 годы.

Экономика В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.

Космос В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.

Шоу-бизнес Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.

Интернет Сотрудники Snapchat злоупотребляли доступом к данным, чтобы шпионить за пользователями Некоторым сотрудникам Snapchat предоставлен доступ к внутренним инструментам, позволяющим получать доступ к данным пользователей приложения, и, как сообщает Motherboard, в прошлом они злоупотребляли этими инструментами, чтобы шпионить за пользователями.

Общество Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.

Общество У Миллы Йовович в Каннах исчезла талия Белое длинное платье, довольно узкое и практически прямого кроя, продемонстрировало то, что талия у актрисы отсутствует.

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Экономика Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.

Политика Россия может отправить наблюдателей на выборы в Раду По словам источника, пока неизвестно состоятся ли выборы в Раду. Но, если они будут, то Россия может направить наблюдателей на них.

Армия и оружие В Германии спущен на воду головной корвет проекта Saar 6 для ВМС Израиля В Германии спустили на воду и провели церемонию крещения головного корвета проекта Saar 6 для ВМС Израиля, получившего название Magen.

Политика Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.