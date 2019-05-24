Футбол
МЮ оценивает Лукаку в 70 млн фунтовSoccer.ru 02:46
В Англии сообщают, что "Манчестер Юнайтед" готов расстаться с нападающим Ромелу Лукаку, но только если кто-то согласится заплатить за бельгийца крупную сумму. Манкунианцы приобрели форварда у "Эвертона" почти за 75 млн фунтов, и теперь Эд Вудворд хочет получить за трансфер 70 млн.
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Лукаку может покинуть «МЮ» из-за недостатка игрового времени и перейти в «Интер»
Бомбардир.рувчера в 17:14
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