Футбол

МЮ оценивает Лукаку в 70 млн фунтовSoccer.ru 02:46

В Англии сообщают, что "Манчестер Юнайтед" готов расстаться с нападающим Ромелу Лукаку, но только если кто-то согласится заплатить за бельгийца крупную сумму. Манкунианцы приобрели форварда у "Эвертона" почти за 75 млн фунтов, и теперь Эд Вудворд хочет получить за трансфер 70 млн.
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Газета.Ruвчера в 20:00
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Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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