Футбол
Лукаку хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за СульшераЧемпионат вчера в 16:36
Лукаку не хотел покидать «Юнайтед», когда команду возглавлял Жозе Моуринью, но всё изменилось с приходом на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Форвард чувствует себя ущемлённым из-за работы норвежца с составом.
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Лукаку может покинуть «МЮ» из-за недостатка игрового времени и перейти в «Интер»
Бомбардир.рувчера в 17:14
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Наука
Редкие случаи охоты шимпанзе на черепах впервые записали на видео
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились.
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Уилан обвинил следователя в угрозах его жизни
Задержанный по подозрению в шпионаже в пользу США Пол Уилан заявил, что следователь ФСБ угрожает ему и оскорбляет его достоинство.
Обновлено в 06:27
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Хоккей
IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Общество
Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов
Поясняется, что банки используют коды, присылаемые в СМС, которые нельзя называть кому-либо, в том числе и сотруднику банка.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Общество
Липецким школьницам платья на выпускной обойдутся дороже всех в России
В Липецке платье на выпускной стоит 7.08 тысяч рублей, на втором месте Владивосток - 6.37 тыс, и замыкает тройку самых дорогих городов с платьями для выпускниц Воронеж - - 6.09 тыс рублей за наряд.
Обновлено в 04:23
Политика
В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией
На следующий день глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Свердловской области осуждён экс-замначальника колонии
В Свердловской области осуждены бывший заместитель начальника колонии №54 и пятеро заключенных этого учреждения.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев
Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 05:40
Культура
Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:13
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Общество
В школах Воркуты отменили занятия из-за метели
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Гаджеты
В камере OnePlus 7 Pro оказался нечестный 3-кратный зум
Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro оснащён тройной основной камерой, которая, как утверждается, обладает 3-кратным оптическим зумом.
Обновлено в 04:16
Политика
Дату «прямой линии» с Путиным определили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата "прямой линии" с главой государства Владимиром Путиным определена, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:28
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Политика
Зеленский отменил указ Порошенко
Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Авто
Skoda показала свой новый внедорожный Superb Scout
Бренд Skoda представил свой первый внедорожный универсал Superb Scout.
Обновлено в 00:10
Технологии
Дуров раскрыл сроки запуска криптовалюты Telegram
Обновлено в 05:10
Происшествия
Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково
Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Происшествия
За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов
Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Суд приговорил к 10 годам экс-юриста ЮКОСа Ивлева
По данным следствия, в 2001–2002 годах Ивлев в составе организованной группы во главе с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским присвоил более 195 млн т нефти на 1,067 трлн руб. от дочерних компаний — ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК».
Обновлено в 04:31
Происшествия
Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на «серой» ветке
На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, где вечером 23 мая произошел технический сбой из-за сломавшегося в туннеле поезда, полностью восстановлено движение.
Обновлено вчера в 17:19