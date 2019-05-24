Футбол
Лукаку хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за СульшераЧемпионат 16:36
Лукаку не хотел покидать «Юнайтед», когда команду возглавлял Жозе Моуринью, но всё изменилось с приходом на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Форвард чувствует себя ущемлённым из-за работы норвежца с составом.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению
Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов
Петиция об отставке нового президента Украины Владимира Зеленского, зарегистрированная на сайте главы государства 22 мая, набрала уже более 28 тысяч голосов.
Обновлено в 09:13
Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира
Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:43
Общество
Анатолий Костырев о «взломе» бонусных карт
Анатолий Костырев о "взломе" бонусных карт Массовая раздача бонусных карт, которую практикуют торговые сети, стремясь увеличить число лояльных покупателей, может обернуться для них неприятными последствиями.
Обновлено в 18:09
Происшествия
Три поезда застряли в тоннеле московского метро
Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.
Обновлено в 14:27
Экономика
Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев
"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Политика
Семья Бута впервые получила американскую визу
Обновлено в 18:20
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Общество
Роскачество не нашло идеального глазированного сырка
Обновлено в 12:17
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
Первую часть Кэмерон снял в 1984 году. Пятый фильм серии, картина «Терминатор: Генезис» Алана Тэйлора вышла на экраны летом 2015-го.
Обновлено в 09:50
Энергетика
Shell начала добычу на проекте Appomattox в Мексиканском заливе в США
Англо-голландский концерн Royal Dutch Shell начал добычу на плавучей платформе Appomattox в Мексиканском заливе в США, сообщила компания.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха
Пострадавший, доставленный в больницу, — монах из Троице-Сергиевой лавры, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске выплатил ее многомиллионный долг
Шестилетний сын покойной Жанны Фриске погасил часть долга семьи певицы, продав свою долю наследства матери.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Мужчина покорил вершины всех континентов и умер, спускаясь с Эвереста
Американец, покоривший вершины семи континентов, скончался после восхождения на Эверест, передает NBC News.
Обновлено в 19:55
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Государственная дума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:51
Авто
Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb
Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.
Обновлено в 15:34
Финансы
ЦБ опроверг попытки заработка на краткосрочных колебаниях валют
Банк России не пытается заработать на краткосрочных колебаниях курса валют, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:42
Космос
В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX
Сфальсифицировавший десятки актов приемки оборудования для американских ракет инженер арестован в США, сообщило 22 мая министерство юстиции США.
Обновлено в 21:09
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено в 14:47
Футбол
Бывший тренер «Зенита» поддержал полузащитника «Реала» Бэйла
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал информацию о возможном уходе Гарета Бэйла из «Реала».
Обновлено в 20:33