Лукаку хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за СульшераЧемпионат 16:36

Лукаку не хотел покидать «Юнайтед», когда команду возглавлял Жозе Моуринью, но всё изменилось с приходом на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Форвард чувствует себя ущемлённым из-за работы норвежца с составом.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Политика Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.

Армия и оружие В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов Петиция об отставке нового президента Украины Владимира Зеленского, зарегистрированная на сайте главы государства 22 мая, набрала уже более 28 тысяч голосов.

Хоккей Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Общество Анатолий Костырев о «взломе» бонусных карт Анатолий Костырев о "взломе" бонусных карт Массовая раздача бонусных карт, которую практикуют торговые сети, стремясь увеличить число лояльных покупателей, может обернуться для них неприятными последствиями.

Происшествия Три поезда застряли в тоннеле московского метро Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.

Экономика Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев "Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.

Хоккей Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".

Кино В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор Первую часть Кэмерон снял в 1984 году. Пятый фильм серии, картина «Терминатор: Генезис» Алана Тэйлора вышла на экраны летом 2015-го.

Энергетика Shell начала добычу на проекте Appomattox в Мексиканском заливе в США Англо-голландский концерн Royal Dutch Shell начал добычу на плавучей платформе Appomattox в Мексиканском заливе в США, сообщила компания.

Шоу-бизнес Сын Жанны Фриске выплатил ее многомиллионный долг Шестилетний сын покойной Жанны Фриске погасил часть долга семьи певицы, продав свою долю наследства матери.

Общество Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра Государственная дума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей, сообщает РИА Новости.

Авто Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.

Финансы ЦБ опроверг попытки заработка на краткосрочных колебаниях валют Банк России не пытается заработать на краткосрочных колебаниях курса валют, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Космос В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX Сфальсифицировавший десятки актов приемки оборудования для американских ракет инженер арестован в США, сообщило 22 мая министерство юстиции США.

Происшествия ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.

Музыка Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса» Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.