Футбол

Лукаку и Рашфорд принесли «МЮ» победу над «Ньюкаслом»
LiveSport.ru
вчера в 16:58

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Юнайтед
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Джеймс Парк»
Джамал Ласселс
28′
46′
Виктор Линделеф
Мохамед Диаме
Джонджо Шелви
53′
63′
Антони Марсьяль
Ромелу Лукаку
63′
Хуан Мата
Алексис Санчес
64′
Ромелу Лукаку
Айосе Перес
Роберт Кенеди
69′
75′
Люк Шоу
80′
Маркус Рэшфорд
Фабиан Шер
Йосинори Муто
81′
87′
Маркус Рэшфорд
Джесси Лингард
В матче 21-го тура Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» — 0:2. Счет в матче был открыт на 64-й минуте. Рашфорд со штрафного выполнил кручёную подачу во вратарскую, а Дубравка ошибся, в падении отбив мяч перед собой.
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