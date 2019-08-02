Футбол
Лукаку договорился о контракте с «Ювентусом»Газета.Ru 21:30
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку договорился о подписании контракта с туринским "Ювентусом", сообщает "Матч ТВ". Об этом в своем твиттере проинформировал журналист издания Goal Ромео Агрести. По его информации, в итальянском клубе бельгийский футболист будет получать €9 млн.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 23:08, Ашберн
Армия и оружие
США захотели 40 испытаний гиперзвукового оружия
Обновлено в 21:03
Культура
В Приморском Парке Победы дети поставят спектакль
«Спектакль за два часа» является частью программы «Театральные зарисовки: мастер-классы и творческие встречи» Всероссийского культурно-социального проекта «Театр – дети».
Обновлено в 19:19
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Политика
Минобороны повысит выплаты контрактникам на 50%
Обновлено в 12:20
Гаджеты
Принимают аппарат: продажи смартфонов через трейд-ин выросли в разы
За год (вторая половина 2018-го — первая половина 2019-го) продажи смартфонов по трейд-ин в «Связном» в штуках выросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2017–2018 годов.
Обновлено в 17:02
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Происшествия
В Японии казнили двух преступников
Имена казненных не разглашаются Двое осужденных преступников были казнены в Японии по приказу министра юстиции страны Такаси Ямаситы, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 22:20
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
«В результате ДТП в Апанасенковском районе пять человек погибли, по уточнённым данным, 14 человек пострадали», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 22:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Интернет
Одноклассники запустили маску дополненной реальности к юбилею ВДНХ
Одноклассники запустили 3D-маску дополненной реальности, посвященную юбилею ВДНХ.
Обновлено в 10:51
Транспорт
Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено
В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено в 19:34
Технологии
«Яндекс.Карты» начали показывать поэтажные схемы зданий
Команда разработчиков «Яндекс.Карт» объявила об очередном расширении возможностей картографической службы и включении в состав сервиса поэтажных схем зданий.
Обновлено в 16:51
Экономика
Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах.
Обновлено в 21:58
Кино
Киану Ривз сыграет главного злодея в новом «Форсаже»
Обновлено в 19:29
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы
В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено в 17:31
Экономика
Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
Обновлено в 17:01
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 18:50
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
Мировые цены на нефть несутся вниз после объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на сумму $300 млрд.
Обновлено в 16:54
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Авто
Компания из России построит электрокар за 1,5 миллиона рублей
Обновлено в 07:37
Футбол
Андре Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»
Обновлено в 10:14
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Футбол
Сигурдссон: «В матче с „Рубином“ хотим добыть третью победу подряд»
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон высказался о предстоящей встрече с "Рубином" в рамках 4-го тура РПЛ.
Обновлено в 18:44
Политика
Латвия назвала победу СССР над нацистами несчастьем
Обновлено в 09:24