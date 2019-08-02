Футбол

Лукаку договорился о контракте с «Ювентусом»Газета.Ru 21:30

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку договорился о подписании контракта с туринским "Ювентусом", сообщает "Матч ТВ". Об этом в своем твиттере проинформировал журналист издания Goal Ромео Агрести. По его информации, в итальянском клубе бельгийский футболист будет получать €9 млн.
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