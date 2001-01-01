Футбол
Лукаку: «Вы кое-что узнаете на следующей неделе»Soccer.ru 16:09
Вопрос о будущем нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку по-прежнему остается открытым. Бельгиец не сыграл в сегодняшнем товарищеском матче против "Перт Глори", а после встречи сказал журналистам следующее: Вы, ребята, кое-что узнаете на следующей неделе.
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