Футбол

Лукаку: «Вы кое-что узнаете на следующей неделе»Soccer.ru 16:09

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Вопрос о будущем нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку по-прежнему остается открытым. Бельгиец не сыграл в сегодняшнем товарищеском матче против "Перт Глори", а после встречи сказал журналистам следующее: Вы, ребята, кое-что узнаете на следующей неделе.
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Лукаку: «Вы кое-что узнаете на следующей неделе»

Soccer.ru16:09

Лукаку: «Скоро вы всё узнаете»

Евро-футбол.ру15:14
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