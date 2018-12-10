Футбол

Лукаку: «После чемпионата мира пришлось сбрасывать мышечную массу»
Евро-футбол.ру
05:31

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал о том, как ему пришлось сбрасывать мышечную массу.
Евро-футбол.ру05:31

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Лукаку: «После чемпионата мира пришлось сбрасывать мышечную массу»

Евро-футбол.ру05:31

Форвард «Манчестер Юнайтед» объяснил затяжную «сухую» серию

Газета.Ru04:08

Нападающий «Манчестер Юнайтед» перекачался и разучился забивать

Lenta.ru02:04

Лукаку считает, что в этом сезоне у него проблемы из-за избытка мышечной массы

Чемпионат01:12
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Футбол

УЕФА назначил арбитра на матч Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА

Главным арбитром встречи 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА назначен португалец Артур Диаш.
Обновлено в 06:31
Футбол

ФК «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес

В первом финальном матче, который проходил на стадионе «Боки Хуниорс» «Альберто Армандо», команды сыграли вничью 2:2. В финале Кубка Либертадорес правило выездных голов не действует, поэтому «Ривер Плейт» не получил преимущества перед ответной игрой.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Вильярреал» уволил главного тренера перед матчем со «Спартаком»

13 декабря в рамках шестого тура группового раунда Лиги Европы "Вильяреал" сыграет со "Спартаком" на своей домашней арене.
Обновлено в 06:25
Футбол

Роналду: хочу, чтобы Месси переехал в Италию

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что хотел бы, чтобы Лионель Месси тоже переехал в Италию и выступал в клубе Серии А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 06:30
Футбол

Гомес продлил контракт с «Ливерпулем»

Обновлено в 06:08
Футбол

«Зенит» остается главным фаворитом РПЛ, считают букмекеры

«Зенит» проиграл второй матч подряд и уходит на зимний перерыв с преимуществом в одно очко от идущего вторым «Краснодара».
Обновлено в 06:24
Футбол

Кириченко стал главным тренером «Уфы»

Обновлено в 06:40
Футбол

Напавший на Глушакова фанат: «Ни о чем не жалею»

Обновлено в 06:17
Футбол

«Яндекс» назвал самого популярного человека года

Поисковая система «Яндекс» представила список людей, на имена которых в 2018 году приходилось больше всего запросов от пользователей.
Обновлено в 06:39
Футбол

«МЮ» планирует купить защитника «Тоттенхэма» Алдервейрелда

Обновлено в 06:28
Футбол

Шваб и Рамселар не сыграют с «Интером»

Защитник ПСВ Даниэль Шваб и полузащитник Барт Рамселаар пропустят матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Интером".
Обновлено в 06:30
Футбол

Эден Азар: «Было здорово победить лучшую команду Англии»

Хавбек «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 02:49
Футбол

Президент «Локомотива» Геркус вступился в Twitter за форварда Фарфана

Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус опроверг сообщение журналиста Игоря Рабинера о том, что полузащитник команды Джефферсон Фарфан имел лишний вес перед заключением контракта.
Обновлено в 05:54
Футбол

Леонардо: «Ибрагимович не вернется в „Милан“»

Обновлено в 02:54
Футбол

Тибо Куртуа: «Реалу» тяжело далась победа над «Уэской»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итог победы над «Уэской» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 02:57
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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