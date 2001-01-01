Футбол
Лукаку, Байи, Линделеф и Грант пропускают матч с «Перт Глори» из-за небольших поврежденийSports.ru 07:05
Несколько игроков «Манчестер Юнайтед» пропускают товарищеский матч против «Перт Глори» из-за небольших повреждений, сообщил перед игрой главный тренер английского клуба Уле-Гуннар Сульшер. Среди них – вратарь Ли Грант, защитники Эрик Байи и Виктор Линделеф, нападающий Ромелу Лукаку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
Игры
Dr. Mario World заработала больше 100 тысяч долларов за первые три дня
Dr. Mario World вышла в App Store и Google Play 10 июля 2019 года и за первые три дня заработала больше 100 тысяч долларов на внутриигровых покупках.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Происшествия
На Красной площади задержали активиста с двусторонним плакатом «Собянин — трус!» и «Путин — вор!»
В центре Москвы на Красной площади полицейские задержали активиста Егора Крука.
Обновлено в 13:31
Политика
Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия
Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Общество
Шторм «Барри» у южного побережья США перерос в ураган
Тропический шторм "Барри", двигающийся со стороны Мексиканского залива к побережью США, в субботу усилился до урагана 1-й категории - минимальной по шкале ураганов Саффира-Симпсона, сообщают американские СМИ.
Обновлено в 11:53
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Общество
Южный циклон принесет в Москву ливни и потепление
По данным синоптиков, с середины будущей недели в столицу придет южный циклон, сформировавшийся над Черным морем.
Обновлено в 06:47
Технологии
В работе «Билайн» произошел сбой
Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02
Общество
В Совфеде оценили перенос выходных дней в 2020 году
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT утверждение правительством России графика выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 09:51
Здоровье
Диетолог назвал пять правил похудения
Британский диетолог Руди Мауэр рассказал о пяти безвредных для организма способах похудеть.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Киеве здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета
Как сообщается на официальном сайте компании, никто не пострадал. Инцидент произошел около четырех часов утра.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне
Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.
Обновлено в 07:42
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Спорт
Российские волейболисты завоевали бронзовые медали Универсиады
Обновлено в 12:57
Политика
Зеленский прибыл на границу с Крымом
Обновлено в 13:52
Происшествия
Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности
Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено в 13:07
Футбол
Спартак — Сочи 1:0
Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов высказал мнение об эпизоде с неназначенным пенальти в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи».
Обновлено в 13:11
Спорт
Европейский Олимпийский отборочный турнир по регби-7 стартует в Казани
Обновлено вчера в 12:46
Авто
Porsche сохранит верность традиционным двигателям
В интервью изданию WhichCar.com руководитель Porsche GT Андреас Преунингер заявил, что клиенты компании по-прежнему в 50% случаев останавливаются на ручной трансмиссии, поэтому разработчики не станут от неё отказываться.
Обновлено в 12:21
Гаджеты
Падающие стеклянные частицы превратили во всесторонний экран
Японские инженеры создали экран, состоящий из потока падающих стеклянных частиц, отражающих проецируемое на них изображение.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Экономика
Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год
Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено 11 июля в 18:24
Происшествия
В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои
Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Обновлено в 13:26
Футбол
«Урал» добился победы над «Уфой»
Обновлено в 11:33
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Ярославской области пассажирский теплоход столкнулся с яхтой
Пассажирский теплоход «Алексей Толстой», следовавший по маршруту Самара-Москва, и моторная яхта не поделили речное пространство.
Обновлено в 12:19
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Автоспорт
Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
Финский гонщик команды «Формулы-1» Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:30
Гаджеты
30 июля в Steam выйдет RetroArch. Это эмулятор PS1, NES и Sega Mega Drive
30 июля в Steam выйдет RetroArch.
Обновлено в 11:43