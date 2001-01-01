Футбол

Лукаку, Байи, Линделеф и Грант пропускают матч с «Перт Глори» из-за небольших поврежденийSports.ru 07:05

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Несколько игроков «Манчестер Юнайтед» пропускают товарищеский матч против «Перт Глори» из-за небольших повреждений, сообщил перед игрой главный тренер английского клуба Уле-Гуннар Сульшер. Среди них – вратарь Ли Грант, защитники Эрик Байи и Виктор Линделеф, нападающий Ромелу Лукаку.
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Лукаку, Байи, Линделеф и Грант пропускают матч с «Перт Глори» из-за небольших повреждений

Sports.ru07:05
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