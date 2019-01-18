Футбол

Лука Зидан может сыграть за «Реал» против «Севильи»Soccer.ru вчера в 16:01

Реал — Севилья
сегодня
в 10:15
Чемпионат Испании
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Голкипер «Реала» Лука Зидан может выйти на поле в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Все дело в том, что у мадридского клуба на данный момент травмированы оба основных голкипера.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сын Зидана может занять место в воротах «Реала» в матче с «Севильей»

Евро-футбол.ру04:36

Вратарь «Реала» Навас получил травму паха

Sport24.ruвчера в 13:30

Солари: «„Реалу“ повезло иметь в составе двух лучших в мире голкиперов»

Soccer.ruвчера в 17:21

Люка Зидан может сыграть за «Реал» против «Севильи». У Наваса и Куртуа - травмы

Спорт-Экспрессвчера в 15:13

Навас выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Матч ТВвчера в 15:08

Л. Зидан сыграет в матче с «Севильей», если Куртуа не восстановится после травмы

Чемпионат01:46

Навас получил травму. Против «Севильи» сыграет Люка Зидан, если не успеет восстановиться Куртуа

Sports.ruвчера в 14:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Авто

Названы ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве за 2018 год

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено в 01:39
Общество

В Чувашии попросили списать долги за газ вслед за Чечней

Член Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился в прокуратуру региона с просьбой списать долги населения республики за газ.
Обновлено вчера в 12:30
Авто

Названы автомобили, от которых не хотят избавляться владельцы

Обновлено в 04:02
Происшествия

Энергоблок Ровенской АЭС отключен из-за неполадок

В ночь на субботу инженеры отключили третий энергоблок Ровенской атомной электростанции из-за неисправности.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Москве обокрали квартиру экс-губернатора Приморья Дарькина

Телеканал РЕН ТВ без ссылки на источник уточняет, что Дарькин вызвал полицию после того, как заметил исчезновение денег и ювелирных изделий из сейфа.
Обновлено в 05:22
Общество

«Желтые жилеты» анонсировали самую массовую акцию в Париже

Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

Взрыв у храма в Сумах: подозреваемые задержаны

Задержаны подозреваемые во взрыве пиротехники в церкви на Украине. Инцидент произошел в пятницу вечером, в городе Сумы.
Обновлено в 04:32
Общество

Крещение отмечали более 2,4 млн россиян

Более 2,4 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях на Крещение Господне в ночь на 19 января, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

На Лолиту подали в суд из-за крупного долга по ЖКХ, пишут СМИ

Обновлено в 04:26
Происшествия

Расстрел спящего медведя: чиновниками занялся Следком

Обновлено в 05:30
Политика

В Киеве рассказали, у кого покупают российскую нефть

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что Киев покупает российскую нефть у Белоруссии.
Обновлено в 03:32
Общество

В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ родов

Обновлено в 03:48
Экономика

Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетях

В России отмечается рост цен на отдельные товары в торговых сетях, но в целом ситуация с ценами на основные виды продуктов довольно стабильная.
Обновлено в 03:12
Музыка

Архив группы «Гражданская оборона» выставят на аукционе

Архив рок-группы "Гражданская оборона" представят на аукционе. Сведения об этом появились на сайте "Литфонда".
Обновлено в 05:34
Интернет

Facebook тестирует приложение с мемами для подростков

Обновлено в 05:47
Авто

Tesla увольняет 7% постоянных сотрудников

Генеральный директор Tesla Элон Маск (Elon Musk) объявил, что компания увольняет 7% постоянных сотрудников, стремясь сократить расходы и увеличить прибыль.
Обновлено вчера в 08:22
Общество

Умер самый богатый человек Филиппин

Уточняется, что он умер во сне. Генри Си занял первое место в списке самых богатых людей Филиппин по версии Forbes в 2018 году.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Дознавательницу из Уфы уволили после изнасилования

Обновлено вчера в 09:43
Общество

Шествие в память о Маркелове и Бабуровой пройдет в Москве в субботу

Обновлено вчера в 17:00
Авто

Кроссовер Chery Tiggo 7 появится в России весной

Китайский кроссовер Chery Tiggo 7, который активно продается в странах Восточной Европы, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии и на Ближнем Востоке, появится в России весной этого года.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Мексике при взрыве трубопровода погибли 20 человек

В результате взрыва трубопровода в Мексике погибли 20 человек, ещё более 50 получили травмы.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

На Камчатке выбросили в болото боеприпасы на 1,3 млн рублей

Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

Найдено тело еще одного летчика Су-34

Обновлено вчера в 14:41
Происшествия

Суд в субботу изберет меру пресечения Насте Рыбке и Алексу Лесли

"По неофициальной информации, вопрос о мере пресечения будет рассматриваться завтра в 14 часов в Нагатинском суде Москвы", - сообщил "Интерфаксу" адвокат А.Вашукевич Александр Молохов в пятницу.
Обновлено вчера в 09:27
Авто

Представлено обновленное семейство Ford Mondeo

Обновлено вчера в 05:54
Теннис

Джокович встретится с Медведевым в четвертом круге Australian Open

Обновлено в 03:01
Экономика

WP: Facebook в США грозит рекордный штраф за нарушение приватности

Американские регуляторы обсудили возможность наложения штрафа на Facebook за нарушение соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей.
Обновлено вчера в 15:47
Политика

Задержанного в Болгарии россиянина экстрадировали в США

Власти Болгарии экстрадировали в США российского гражданина Александра Жукова, сообщает посольство России в Вашингтоне в Twitter.
Обновлено в 02:50
Общество

В Чечне жителям списали более 9 млрд рублей долгов за газ

В Чеченской Республике местным жителям списали более девяти миллиардов рублей долгов за газ.
Обновлено вчера в 01:48
Космос

Не долетевшие до МКС Овчинин и Хейг отправятся на станцию 14 марта

Не долетевшие до МКС в октябре Алексей Овчинин и Ник Хейг могут отправиться на станцию 14 марта.
Обновлено в 03:24
ещё по теме
Кейлор Навас
Коста-риканский футболист
Коста-риканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тибо Куртуа
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное