Футбол
Лука Зидан может сыграть за «Реал» против «Севильи»Soccer.ru вчера в 16:01
Голкипер «Реала» Лука Зидан может выйти на поле в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Все дело в том, что у мадридского клуба на данный момент травмированы оба основных голкипера.
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