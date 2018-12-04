Футбол

Лука Модрич: «Обменял бы „Золотой мяч“ на победу на чемпионате мира»
Матч ТВ
10:16

Полузащитник сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич признался, что предпочел бы выиграть чемпионат мира, а не получить «Золотой мяч».
Матч ТВ10:16

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Лука Модрич: «Обменял бы „Золотой мяч“ на победу на чемпионате мира»

Матч ТВ10:16

Лука Модрич: «Обменял бы „Золотой мяч“ на победу на чемпионате мира»

Sportbox.RU10:16

Куда там Модричу. Эпоха, когда «золотой мяч» брали наши соотечественники

Аргументы и Факты10:09

Лука Модрич: Будь у меня выбор, я бы предпочел Кубок мира, а не «Золотой мяч»

Советский спорт09:28

Модрич: если бы у меня был выбор, я бы предпочёл Кубок мира, а не «Золотой мяч»

Чемпионат09:12

Модрич: «Предпочел бы „Золотому мячу“ победу на чемпионате мира. 100 процентов»

Бомбардир.ру10:26

Лука Модрич: «Обменял бы „Золотой мяч“ на победу на ЧМ»

Sports.ru07:15
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Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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