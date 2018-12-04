Полузащитник сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич признался, что предпочел бы выиграть чемпионат мира, а не получить «Золотой мяч».

Лука Модрич: «Обменял бы „Золотой мяч“ на победу на чемпионате мира»

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