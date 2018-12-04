Футбол

Лука Модрич: «Обменял бы „Золотой мяч“ на победу на чемпионате мира»
Матч ТВ
10:16

Полузащитник сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич признался, что предпочел бы выиграть чемпионат мира, а не получить «Золотой мяч».
Матч ТВ10:16

Подробнее о событии

Лука Модрич: Будь у меня выбор, я бы предпочел Кубок мира, а не «Золотой мяч»

Советский спорт09:28

«Золотой мяч»: кто и как присвоил Модричу титул лучшего

МИР 2409:16

Лука Модрич: «Обменял бы „Золотой мяч“ на победу на чемпионате мира»

Sportbox.RU10:16

Лука Модрич: «Обменял бы „Золотой мяч“ на победу на чемпионате мира»

Матч ТВ10:16

Модрич: если бы у меня был выбор, я бы предпочёл Кубок мира, а не «Золотой мяч»

Чемпионат09:12

Модрич: «Предпочел бы „Золотому мячу“ победу на чемпионате мира. 100 процентов»

Бомбардир.ру10:26

Лука Модрич: «Обменял бы „Золотой мяч“ на победу на ЧМ»

Sports.ru07:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в АПЛ

Обновлено в 17:35
Футбол

«Лилль» одолел «Монпелье» в схватке за второе место

В матче 16-го тура Лиги 1 "Монпелье" и "Лилль" сражались за второе место.
Обновлено в 17:33
Футбол

Черышев вышел на поле впервые с 20 октября

Обновлено в 17:24
Футбол

«Сампдория» обыграла СПАЛ в Кубке Италии

«Сампдория» на своем льду провела матч с клубом СПАЛ в рамках 4-го раунда Кубка Италии.
Обновлено в 17:28
Футбол

Олимп-Суперкубок России-2019 пройдет в одном из городов ЧМ-2018

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что проведет тендер среди городов-организаторов матчей чемпионата мира-2018 за право принять встречу за Олимп-Суперкубок России.
Обновлено в 16:00
Футбол

Глава ДСИ РФС Егоров: пенальти в ворота «Спартака» назначен ошибочно

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» Сергей Карасёв ошибся, назначив пенальти в ворота красно-белых и удалив защитника Николая Рассказова.
Обновлено в 16:09
Футбол

Сестра Роналду возмущена тем, что ее брат не выиграл «Золотой мяч»

Сестра португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Эльма Авейру поделилась мнением о том, что ее брат не получил награду «Золотой мяч» по итогам 2018 года.
Обновлено в 15:34
Футбол

Мирзов: «Арсенал» показал, что может играть с первой командой России

Обновлено в 17:46
Футбол

Кокорина и Мамаева могут выпустить из тюрьмы

Обновлено в 17:20
Футбол

Рикельме: «Хочу, чтобы „Ривер“ и „Бока“ сыграли в Аргентине»

Обновлено в 16:24
Футбол

Черчесов призвал оценивать игру сборной России в 2018 году по ЧМ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что выступление национальной команды в 2018 году необходимо оценивать по домашнему чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 16:45
Футбол

Роман Еременко может покинуть «Спартак» уже нынешней зимой

Похоже, что нового главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова не устраивает форма и стиль игры хавбека Романа Еременко, который подписал контракт с "красно-белыми" в августе нынешнего года.
Обновлено в 16:00
Футбол

«Реал» в матче «Рома» – «Интер» просматривал Маноласа и Икарди

Скауты мадридского «Реала» посетили матч 14 тура Серии А между «Ромой» и «Интером» (2:2). Они просматривали по одному футболисту из каждой команды.
Обновлено в 15:31
Футбол

«Бешикташ» заинтересован в полузащитнике «Краснодара» Каборе

По информации Sport24.ru, полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе находится в сфере интересов «Бешикташа».
Обновлено в 17:17
Футбол

Рафинья перенёс операцию и пропустит около шести месяцев

Обновлено в 12:39
ещё по теме
Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное