Футбол

Лука Модрич: «Мечтаю завершить карьеру в „Реале“»
Sports.ru
00:57

Полузащитник Лука Модрич заявил, что хочет завершить карьеру в «Реале».
Sports.ru00:57

Подробнее о событии

Модрич рассказал, где хочет завершить карьеру

Газета.Ru00:40

Лука Модрич: «Моя цель – завершить карьеру в „Реале“»

Sportbox.RUвчера в 15:55

Модрич: «Было бы идеально закончить карьеру в „Реале“. Это моя цель»

Soccer.ruвчера в 23:26

Лука Модрич: «Мечтаю завершить карьеру в „Реале“»

Sports.ru00:57

Модрич хочет завершить карьеру в «Реале»

Бомбардир.рувчера в 22:22

Модрич: моя цель – завершить карьеру в «Реале»

Чемпионат00:19

Лука Модрич: «Моя цель – завершить карьеру в „Реале“»

Матч ТВвчера в 15:55
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Происшествия

В компании «Красное & Белое» завершились обыски

Обновлено в 03:01
Происшествия

Марат Башаров избил новую супругу

Актер и телеведущий Марат Башаров жестоко избил свою новую супругу Елизавету Башарову.
Обновлено в 03:31
Политика

Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским

Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Хабаровске мужчина взорвал гранату на торговой базе

Обновлено в 03:35
Космос

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с Восточного в 05:07 мск.
Обновлено вчера в 21:28
Общество

Минтруд прогнозирует увольнение более 230 тыс. россиян за три месяца

Минтруд ожидает, что свыше 230 тыс. граждан РФ могут потерять работу до 12 марта 2019 года, пишет в четверг газета "Известия", ссылаясь на аналитическую записку министерства.
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие

На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:33
Экономика

Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году

Информация о массовых увольнениях сотрудников, которая появилась в прессе, не соответствует действительности.
Обновлено в 04:05
Экономика

Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло

В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

В Москве задержали убийцу таксиста

В Москве совершено убийство таксиста. Инцидент произошёл в районе Якиманка на улице Крымский Вал в ночь с 26 на 27 декабря.
Обновлено в 01:43
Общество

МВД предлагает ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

О планах МВД России сделать вид на жительство для иностранных граждан бессрочным сообщалось еще в ноябре.
Обновлено в 03:09
Общество

МВД предложило внести изменения в паспорта россиян

Министерство внутренних дел выступило с предложением внести изменения в оформление общегражданских паспортов россиян.
Обновлено вчера в 11:06
Общество

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено вчера в 15:07
Культура

Телеканал «Пятница» прокомментировал закрытие шоу «Орел и решка»

Информация о закрытии трэвел-шоу «Орел и решка» не соотвествует действительности, заявила представитель телеканала «Пятница» Наталья Абрамочкина.
Обновлено в 04:11
Футбол

Промес хочет вернуться в «Спартак»

Полузащитник "Севильи" голландец Квинси Промес может вернуться в московский "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Афинах возле церкви произошел взрыв

В Афинах возле церкви Святого Дионисия прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал полицейский.
Обновлено в 02:34
Общество

В МВД рассказали о самых подделываемых видах алкоголя в России

Заместитель начальника отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергей Смирнов рассказал, какие виды алкоголя чаще всего подделывают в стране.
Обновлено в 03:54
Политика

Армия и РПЦ возглавили рейтинг одобряемых россиянами институтов

Рейтинги государственных институтов, особенно президента и армии, выросли в 2014–2015 годах, но вскоре законодательная и исполнительная власти начали сдавать позиции, особенно правительство и премьер, напоминает социолог Левада-центра Денис Волков.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие

Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак

Американский лидер Дональд Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак.
Обновлено вчера в 14:41
Политика

Украинский эксперт Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец»

В Евросоюзе «заметили» деятельность экстремистского сайта после того, как в базе данных появился немецкий политик Герхард Шредер.
Обновлено в 03:13
Общество

Впервые в истории человек пересек Антарктиду пешком в одиночку

Впервые в истории человек пересек Антарктиду на ногах, без посторонней помощи.
Обновлено в 04:05
Происшествия

МЧС назвало предварительную причину пожара на шахте в Соликамске

По предварительной версии, пожар на шахте в Соликамске, в котором погибли девять человек, произошел из-за возгорания стройматериалов при строительных работах.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Появилось видео успешного запуска ракеты «Авангард»

Министерство обороны России провело в Камчатском крае зачетные летные испытания, в ходе которых была успешно запущена ракета комплекса «Авангард».
Обновлено вчера в 08:23
Кино

Скончался актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев

Российский актер Дмитрий Матвеев скончался в возрасте 65 лет. Об этом в Facebook сообщил его друг Олег Хартулари.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие

Путин доволен, что у России первой в мире появился новый вид оружия

Российский лидер напомнил, что еще в своем послании Федеральному собранию говорил о новых видах российского оружия, в том числе и о гиперзвуковом оружии.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика

Нелегальная торговля алкоголем в интернете за год выросла на 23%

Как пояснял РБК президент АКИТ Артем Соколова, отсутствие возможности легализовать торговлю через интернет способствует росту теневого рынка, а принятие законопроекта, легализующего торговлю алкоголем через интернет, переведет в легальную зону около 90% теневого рынка, объем которого составляет 2,9 млрд руб.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Немецкие СМИ назвали виновных в ЧП с самолетом Меркель

Немецкая авиакомпания Lufthansa ответственна за вынужденную посадку лайнера Airbus А340, на котором канцлер Ангела Меркель летела на саммит G20.
Обновлено в 01:09
Политика

Трамп: США больше не могут быть мировым полицейским

Президент США Дональд Трамп во время визита на американскую военную базу в Ираке заявил, что Соединенные Штаты больше не могут быть мировым полицейским.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол

Пантелеев перешел из «Спартака» в «Рубин»

Футболист будет выступать под номером 8. Ранее "СЭ" сообщал, полузащитник перейдет в "Рубин" Пантелеев выступает на позициях центрального и атакующего полузащитника.
Обновлено в 03:13
Общество

Почти 3 млн россиян оказались невыездными перед Новым годом

Почти 3 миллиона россиян оказались в 2018 году в числе невыездных должников перед новогодними праздниками.
Обновлено в 01:33
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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