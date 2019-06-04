Футбол
«Реал» объявил о переходе ЙовичаЧемпионат 07:47
Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает пресс-служба «сливочных». Соглашение между «Королевским клубом» и сербским футболистом рассчитано на шесть сезонов – до лета 2025 года. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование.
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В Подмосковье экс-спецназовец ГРУ убит в драке
Обновлено вчера в 01:37
Армия и оружие
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"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
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Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
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Музыка
Светлана Лобода презентовала клип на песню «Пуля-Дура»
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В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
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Футбол
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Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.
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Обновлено в 09:52
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу совместно противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление глава Украины сделал после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Брюсселе.
Обновлено в 15:19
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Энергетика
«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»
Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 13:57
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Футбол
В «Торпедо» рассказали, почему назнали Игнашевича главным тренером
Московское "Торпедо" на своем официальном сайте объявило о назначении бывшего защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича на пост главного тренера.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Столкновения ОМОНа и протестующих произошли под Архангельском
Стычки между бойцами ОМОНа и противниками строительства мусорного полигона произошли в районе железнодорожной станции Шиес в Архангельской области.
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Многочасовые задержки с выдачей багажа в столичном аэропорту «Шереметьево» связаны с нехваткой грузчиков в дочерней структуре «Шереметьево Хендлинг».
Обновлено в 09:02
Кино
Крис Хемсворт сообщил об уходе из кино
Голливудский актер не видит себя где-то еще, так что его перерыв в карьере всего лишь вопрос времени.
Обновлено в 10:54
Происшествия
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:13
Общество
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено в 15:16
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Политика
Трамп нарушил протокол во время банкета в Букингемском дворце
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Жир помогает вырастить в организме человека ещё один орган
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МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
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Политика
Сенатор: Украина вернёт Крым, если станет частью России
Член Совета Федерации РФ от Крыма заявил в эфире НСН, что Украина вернет Крым только если воссоединится с Россией.
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Армия и оружие
Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»
Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал.
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Фоньини станет 1-м итальянцем в топ-10 рейтинга ATP с 1979 года
Фоньини улучшит позиции в обновленном рейтинге ATP. Он будет располагаться на десятом месте.
Обновлено в 15:11
Гаджеты
Apple показала новый Mac Pro и темную тему для iOS 13
В новой версии Mac Pro компания отошла от дизайна предыдущего поколения, тогда компьютер был собран в цилиндрическом корпусе.
Обновлено вчера в 14:58