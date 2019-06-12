Футбол
Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»REGNUM 07:36
Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Политика
Польша купит у США 2 млрд кубометров СПГ за $8 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил, что Варшава купит у Вашингтона еще 2 млрд кубометров СПГ, передает ТАСС.
Обновлено в 17:16
Общество
Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»
Обновлено вчера в 14:34
Кино
Фильм «Люди в черном 4» получил рейтинг «гнилой»
Западные кинокритики разгромили фантастический фильм "Люди в черном 4: Интернэшнл".
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
Обновлено в 04:50
Политика
Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
В Киев прибыл самолет с ранеными в Донбассе боевиками «Азова»*
Отмечается, что все прибывшие боевики Бойцы получили ранения в ночь на 7 июня в результате артиллерийского обстрела вблизи н.п. Новолуганское на оккупированной территории ДНР, когда погибли двое нацистов, еще 11 были ранены.
Обновлено в 15:28
Общество
В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса
С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Общество
В Пятигорске торжественно запустили подсветку радиотелевизионной башни
Торжественная церемония запуска новой архитектурно-художественной подсветки радиотелевизионной станции Российской телевизионной и радиовещательной сети на вершине горы Машук в Пятигорске Ставропольского края состоялась 12 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.
Обновлено в 16:16
Гаджеты
Опубликованы качественные изображения Xiaomi Mi Band 4
Обновлено 10 июня в 16:45
Игры
Раскрыты детали игры Cyberpunk 2077
Обновлено в 00:59
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша
В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша В среду, 12 июня, в Москве прошел «Марш за свободу Ивана Голунова».
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Кети Топурия поздравляют с помолвкой после признания Гуфа
Кети уже начали поздравлять с помолвкой, хотя она пока не дала ни одного комментария по этому поводу.
Обновлено в 16:00
Футбол
«Спартак» хочет подписать Гильерме
"Спартак" намерен укрепить вратарскую позицию – ранее клуб уже практически решил вопрос с трансфером голкипера Левашова (27 лет) из тульского "Арсенала": по контракту с туляками вратарь может уйти за фиксированную сумму отступных равную миллиону евро.
Обновлено в 07:50
Общество
Ушел из жизни петербургский журналист Андрей Петров
Петербургский журналист, бывший шеф-редактор газеты «Невское время» Андрей Петров скончался в возрасте 62 лет, об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»
«Чип и Дейл спешат на помощь» — американский приключенческий анимационный сериал, созданный студией Walt Disney Television Animation и впервые показанный в эфире 4 марта 1989 года.
Обновлено в 04:34
Экономика
Вторую солнечную электростанцию начали строить в Бурятии
В Бурятии стартовало строительство второй солнечной электростанции.
Обновлено в 04:32
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Авто
Продажи автомобилей Lada Xray падают третий месяц подряд
Еще стоит уточнить, что в первый раз с момента дебюта Lada XRay на рынке снижение его продаж растянулось на 3 месяца.
Обновлено в 09:06
Политика
Певица Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы
Цыганова намерена получить мандат депутата Госдумы по одномандатному округу в Хабаровске на выборах в сентябре.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов
Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Абхазии восстановили подачу электричества
"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева «вернулась» к Оскару Кучере
Обновлено в 16:44
Общество
Стали известны результаты ЕГЭ по математике
Сегодня выпускникам станут известны итоги первого обязательного единого госэкзамена — математики.
Обновлено вчера в 05:41
Общество
Москва стала лауреатом международной премии в области транспорта
Как передает корреспондент ТАСС, российская столица была отмечена в номинации "Лучший маркетинговый проект", награждение прошло в рамках международного саммита общественного транспорта, который проходит с 9 по 12 июня в Стокгольме.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35