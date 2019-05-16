Футбол

Лука Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом»Еженедельник Футбол вчера в 13:33

21-летний серб уже подписал со «сливочными» пятилетний контракт. Общая сумма контракта составит 50 миллионов евро. За переход Йовича «Реал» заплатит 60 миллионов.
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Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика» и сборной Сербии, на правах аренды выступающий за «Айнтрахт».
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