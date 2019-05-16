Футбол
Лука Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом»Еженедельник Футбол вчера в 13:33
21-летний серб уже подписал со «сливочными» пятилетний контракт. Общая сумма контракта составит 50 миллионов евро. За переход Йовича «Реал» заплатит 60 миллионов.
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Хоккей
«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Религия
Иван Ургант спел песню о протестах в Екатеринбурге
Обновлено в 03:18
Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
В Калифорнии рухнул истребитель F-16
В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
Общество
Прощание с Сергеем Доренко началось в столице
В столице прощаются с Сергеем Доренко, умершим на 60-м году жизни. Церемония проходит на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 03:53
Общество
Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета
Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета.
Обновлено вчера в 14:28
Культура
Умер создатель пирамиды Лувра Бэй Юймин
На 103-м году жизни умер американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
Обновлено в 01:01
Хоккей
Игорь Ожиганов подписал контракт с «Ак Барсом»
«Ак Барс» подписал контракт с защитником Игорем Ожигановым, информирует официальный сайт казанского клуба.
Обновлено в 03:38
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Энергетика
«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину
Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44
Общество
В Роскачестве рассказали об опасности солнцезащитного крема
Специалисты Роскачества рассказали о особенностях солнцезащитных кремов и дали рекомендации по их выбору.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции
Обновлено в 01:55
Общество
Госдума ужесточает правила прохождения техосмотра
В Госдуме прошло второе чтение законопроекта о правилах техосмотра.
Обновлено в 03:15
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Энергетика
Консолидированный грузооборот Группы НМТП за 1 квартал вырос на 2,7%
Консолидированный грузооборот Группы НМТП за 1 квартал 2019 года вырос на 2,7% и составил 35,95 млн тонн, сообщает эмитент.
Обновлено в 03:06
Авто
Suzuki поднял российские цены на два кроссовера
В результате анализа российского рынка автомобилей специалисты отметили подорожание двух моделей Suzuki — SX4 и Vitara.
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие
В России разрабатывают новую штурмовую винтовку
Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков в беседе с РИА Новости рассказал, что в России ведётся разработка новой штурмовой винтовки.
Обновлено в 02:41
Хоккей
Чехия одержала победу над Латвией на чемпионате мира
Обновлено вчера в 16:51
Спорт
WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории
17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.
Обновлено в 03:12
Политика
Трамп анонсировал новый план по миграционной политике
Американский лидер анонсировал новый план по миграционной политике, согласно которому приоритет будет отдаваться высококвалифицированным иммигрантам.
Обновлено вчера в 16:10
Футбол
Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:11
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика
Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки
Обновлено в 03:07
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Карпин мне неприятен как человек. Чувствовал это с первого дня»
Тренируются в школе ЦСКА, она ближе к дому.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14