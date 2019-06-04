Футбол

Лука Йович подписал контракт с «Реалом»Вечерний курьер 12:01

Сербский нападающий покинул «Айнтрахт» и теперь будет выступать за мадридский клуб. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро, а сам контракт заключен до конца июня 2025 года.
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Забивал «Спартаку», играл у Божовича, станет звездой «Реала». Кто такой Лука Йович

Спорт-Экспресс13:00

Лука Йович. Его хотели примерно все топ-клубы, а получил «Реал»

Матч ТВ10:03

«Реал» объявил о переходе Йовича (фото)

Советский спорт07:47

«Реал» купил у «Айнтрахта» нападающего сборной Сербии

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Йович заработает в «Реале» за шесть лет € 70 млн

Чемпионат08:05

Однажды Йовича очень странно продали на Кипр. Выкупили за 1,4 млн евро, за год не сыграл ни разу, ушел за 6,65 млн

Sports.ru15:00

«Реал» объявил о переходе форварда «Айнтрахта»

Sport.ru08:15
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Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 04:46
Экономика

Начинающие омские бизнесмены отправятся в Питер на форум

К участию в форуме активно готовится и омская делегация.
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Политика

Зеленский готовит «стратегию возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель намерен обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию "возвращения" Крыма.
Обновлено в 04:50
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Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино

Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.
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Наука

Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов

Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено вчера в 11:18
Общество

МГУ, Физтех и МИФИ возглавили рейтинги вузов России

Напомним, 2 июня был опубликован рейтинг вузов RAEX, в котором тройка лучших вузов России также состояла из МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ и МИФИ.
Обновлено в 13:45
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»

Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено в 17:17
Происшествия

МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»

Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
Обновлено в 14:52
Общество

Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом

Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Происшествия

На Университетской снова горит дом Черкасского

Обновлено в 14:43
Кино

Мединский назвал законным вырезание сцен из фильма «Рокетмен»

Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда провокационных сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни и творчеству музыканта Элтона Джона.
Обновлено в 16:47
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Политика

Генсек НАТО в очередной раз призвал Россию к соблюдению ДРСМД

НАТО в очередной раз призывает Россию к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:19
Космос

«Спитцер» показал область звездообразования в созвездии Цефея

Обновлено вчера в 15:18
Здоровье

«Наш закон не обязывает врачей предупреждать родственников»

Близкие господина Мардаря ранее настаивали на компенсации морального вреда, так как врачи не сообщили им о готовящемся изъятии.
Обновлено в 15:37
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Ляшко требует пожизненное заключение для застреливших ребенка полицейских

Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что сотрудники полиции, застрелившие в ходе пьяной игры пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, должны понести максимальное наказание, предусмотренное законодательством.
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Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено в 07:09
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Политика

Профессор из США рассказал, откуда может начаться война с РФ

Почётный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд заявил, что с началом кризиса на Украине в 2014 году мир вошёл в эпоху новой холодной войны.
Обновлено в 13:52
Энергетика

Total объявила форс-мажор на НПЗ в германском Лойне

Французская нефтегазовая корпорация Total объявила о форс-мажорных обстоятельствах при поставках авиакеросина со своего нефтеперерабатывающего завода в Лойне (Германия), сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 13:15
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес

Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак

Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
Обновлено в 10:37
Общество

Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире

Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
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Происшествия

Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве

Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
Обновлено в 17:25
Общество

Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро

В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
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Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика» и сборной Сербии, на правах аренды выступающий за «Айнтрахт».
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