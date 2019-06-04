Футбол
Лука Йович подписал контракт с «Реалом»Вечерний курьер 12:01
Сербский нападающий покинул «Айнтрахт» и теперь будет выступать за мадридский клуб. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро, а сам контракт заключен до конца июня 2025 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Экономика
Начинающие омские бизнесмены отправятся в Питер на форум
К участию в форуме активно готовится и омская делегация.
Обновлено вчера в 00:00
Политика
Зеленский готовит «стратегию возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель намерен обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию "возвращения" Крыма.
Обновлено в 04:50
Кино
Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино
Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.
Обновлено в 07:04
Наука
Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено вчера в 11:18
Общество
МГУ, Физтех и МИФИ возглавили рейтинги вузов России
Напомним, 2 июня был опубликован рейтинг вузов RAEX, в котором тройка лучших вузов России также состояла из МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ и МИФИ.
Обновлено в 13:45
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»
Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено в 17:17
Происшествия
МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»
Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
Обновлено в 14:52
Общество
Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом
Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Происшествия
На Университетской снова горит дом Черкасского
Обновлено в 14:43
Кино
Мединский назвал законным вырезание сцен из фильма «Рокетмен»
Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда провокационных сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни и творчеству музыканта Элтона Джона.
Обновлено в 16:47
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Генсек НАТО в очередной раз призвал Россию к соблюдению ДРСМД
НАТО в очередной раз призывает Россию к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:19
Космос
«Спитцер» показал область звездообразования в созвездии Цефея
Обновлено вчера в 15:18
Здоровье
«Наш закон не обязывает врачей предупреждать родственников»
Близкие господина Мардаря ранее настаивали на компенсации морального вреда, так как врачи не сообщили им о готовящемся изъятии.
Обновлено в 15:37
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Ляшко требует пожизненное заключение для застреливших ребенка полицейских
Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что сотрудники полиции, застрелившие в ходе пьяной игры пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, должны понести максимальное наказание, предусмотренное законодательством.
Обновлено в 18:03
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Политика
Профессор из США рассказал, откуда может начаться война с РФ
Почётный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд заявил, что с началом кризиса на Украине в 2014 году мир вошёл в эпоху новой холодной войны.
Обновлено в 13:52
Энергетика
Total объявила форс-мажор на НПЗ в германском Лойне
Французская нефтегазовая корпорация Total объявила о форс-мажорных обстоятельствах при поставках авиакеросина со своего нефтеперерабатывающего завода в Лойне (Германия), сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 13:15
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак
Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
Обновлено в 10:37
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире
Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено в 16:32
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве
Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
Обновлено в 17:25
Общество
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено в 15:16