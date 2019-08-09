Футбол

Лука Джорджевич сменит «Зенит» на «Локомотив»Вести.Ru 01:40

Черногорский нападающий Лука Джорджевич продолжит карьеру в московском "Локомотиве". Железнодорожники согласовали переход футболиста с "Зенитом", которому принадлежит 25-летний игрок. Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Локомотив" выкупил Джорджевича за 2,5 миллиона евро.
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ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.
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СМИ: «Зенит» продаст Джорджевича в «Локомотив»

Московский Комсомолец01:07

Агент: «Джорджевич, вероятнее всего, перейдет в „Локомотив“»

Sport24.ruвчера в 17:50

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Sports.ruвчера в 13:17

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Петербургский дневниквчера в 20:57

Джорджевич перешел в «Локомотив»

Спорт-Экспрессвчера в 16:55

Агент Джорджевича: Лука, вероятнее всего, перейдёт в «Локомотив»

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Спорт день за днемвчера в 12:53
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:37, Вашингтон
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