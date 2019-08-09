Футбол
Лука Джорджевич сменит «Зенит» на «Локомотив»Вести.Ru 01:40
Черногорский нападающий Лука Джорджевич продолжит карьеру в московском "Локомотиве". Железнодорожники согласовали переход футболиста с "Зенитом", которому принадлежит 25-летний игрок. Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Локомотив" выкупил Джорджевича за 2,5 миллиона евро.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.Чемпионат07 августа в 18:00
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«Спорт-Экспресс» сообщил, что Лука Джорджевич перешел в «Локомотив» за 2,5 млн евро
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