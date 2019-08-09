Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.

с чего всё началось

Черногорский нападающий Лука Джорджевич продолжит карьеру в московском "Локомотиве". Железнодорожники согласовали переход футболиста с "Зенитом", которому принадлежит 25-летний игрок. Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Локомотив" выкупил Джорджевича за 2,5 миллиона евро.

Спорт день за днем

Политика Земельный рынок обещан Украине с 2020 года Земельный рынок обещан Украине с 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский обещал до конца 2019 года провести земельную реформу и запустить процесс создания рынка агроземель в стране.

Армия и оружие Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Происшествия Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Культура Как президент: «Квартал 95» подобрал актера на роль Зеленского Украинская юмористическая студия «Квартал 95», основателем которой был Владимир Зеленский, подобрала актера, который будет исполнять в номерах роль главы государства.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Политика Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.

Политика Белый дом отсрочил выдачу лицензий для возобновления работы с Huawei Администрация Белого дома решила пока не выдавать лицензии американским компаниям, чтобы они могли возобновить работу с оборудованием китайской Huawei Technologies.

Здоровье Названы самые опасные для здоровья сыры По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.

Наука Ученые назвали самую «любимую» группу крови комаров Ученые Сибирского государственного медицинского университета назвали самую «вкусную» группу человеческой крови для комаров.

Экономика Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.

Политика Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.

Религия Сегодня отмечается Ермолаев день Сегодня отмечается Ермолаев день Сегодня, 8 августа, отмечается Ермолаев день. Сегодня отмечается народный праздник — Ермолаев день.

Политика В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с Россией В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая посетовала на неприятные закономерности Юлия Высоцкая опубликовала в своем Instagram новый пост. Она рассказала о странных закономерностях, которые ее преследуют.

Шоу-бизнес Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе Желаем знаменитой паре по максимуму насладиться отпуском в Греции и чаще публиковать совместные снимки.

Общество МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.

Политика Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» Трамп Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal.

Происшествия СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.