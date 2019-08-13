Бывший форвард петербургского «Зенита» Лука Джорджевич накануне, 14 августа, провел свою первую тренировку за московский «Локомотив», об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

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Лука Джорджевич провел свою первую тренировку в «Локомотиве»

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