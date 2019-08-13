Футбол
Лука Джорджевич провел свою первую тренировку в «Локомотиве»Петербургский дневник вчера в 01:21
Бывший форвард петербургского «Зенита» Лука Джорджевич накануне, 14 августа, провел свою первую тренировку за московский «Локомотив», об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».
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Китайцы обозлились на Huawei за «удар в спину»
В Китае посчитали такое поведение «ударом в спину».
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