Футбол
Лука Джорджевич провел первую тренировку в «Локомотиве»АБН вчера в 23:34
Нападающий накануне перешел из петербургского «Зенита» в московский «Локомотив». Отметим, что 25-летний футболист также прошел традиционный для новичка коридор. Лука Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:18, Ашберн
Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 19:14
Политика
Трамп захотел купить Гренландию, сообщили СМИ
Как отмечается, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.
Обновлено в 19:37
Происшествия
Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем
Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, как принял решение сажать лайнер в поле.
Обновлено в 13:32
Общество
Найдены иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери для «Маленького принца»
Как писал News.ru ранее, мэрия Токио приписала авторство Бэнкси найденной картине.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами
В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
Обновлено в 12:03
Общество
Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста
Обновлено в 13:03
Авто
Компания Kia показала новый кроссовер Kia KX3
Южнокорейская компания опубликовала первые снимки нового Kia KX3, который представят на автосалоне в Чэнду 5 сентября.
Обновлено в 14:25
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено в 10:30
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:47
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено в 17:00
Общество
В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис
Обновлено в 16:11
Происшествия
Скотленд-Ярд нашёл четвёртую жертву инцидента в Солсбери
В крови ещё одного, уже четвёртого по счёту человека, работавшего на месте инцидента в Солсбери, обнаружены следы нервно-паралитического вещества.
Обновлено в 09:25
Политика
США допустили присоединение к «нормандскому формату»
Временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о расширении переговоров по Донбассу.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Культура
Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Обновлено вчера в 16:07
Футбол
Спортивный директор «ПСЖ» внес ясность о травме Неймара
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию о риске рецидива травмы у форварда Неймара.
Обновлено в 12:55
Авто
В России предлагают ужесточить правила техосмотра
Правила прохождения техосмотра в России могут дополнить обязательной процедурой проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
Обновлено в 08:44
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Политика
У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма
Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено в 01:04
Политика
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено вчера в 07:51
Интернет
В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость
Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено в 16:19
Происшествия
Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка
Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Политика
Песков назвал главных гостей юбилейного ВЭФ-2019
В 2019 году Восточный экономический форум будет проходить 4−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного Федерального университета и станет юбилейным, пятым.
Обновлено в 07:21
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 13:18
Экономика
В России замедлился рост промпроизводства
Объем промышленного производства в России увеличился в июле 2019 года на 2,8% в годовом сопоставлении после подъема показателя на 3,3% в июне, следует из отчета Федеральной службы государственной статистики.
Обновлено в 09:41
Футбол
Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит»
Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 19:48
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05