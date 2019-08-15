Футбол

Лука Джорджевич провел первую тренировку в «Локомотиве»АБН вчера в 23:34

Нападающий накануне перешел из петербургского «Зенита» в московский «Локомотив». Отметим, что 25-летний футболист также прошел традиционный для новичка коридор. Лука Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012 году.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Джорджевич: «У меня большие ожидания от сезона в составе „Локомотива“»

Sport24.ru13:46

Нападающий Лука Джорджевич перешёл в «Локомотив»

Стадион13 августа в 06:30

Лука Джорджевич: «Иванович говорил, что „Локо“ идеален для меня. Хочу доказать себе и остальным, что я хорош»

Sports.ru13:49

Лука Джорджевич рассказал о первых впечатлениях от «Локомотива»

Спорт-Экспресс13:16

Джорджевич проводит первую тренировку за «Локомотив»

Матч ТВвчера в 04:41

Лука Джорджевич побывал в гостях у «Чемпионата». Фото из редакции

Чемпионат13:00

Экс-нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич стал игроком «Локомотива»

MySLO.ru13 августа в 02:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:18, Ашберн
Политика

Трамп призвал строить в США больше психбольниц

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 19:14
Политика

Трамп захотел купить Гренландию, сообщили СМИ

Как отмечается, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.
Обновлено в 19:37
Происшествия

Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем

Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, как принял решение сажать лайнер в поле.
Обновлено в 13:32
Общество

Найдены иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери для «Маленького принца»

Как писал News.ru ранее, мэрия Токио приписала авторство Бэнкси найденной картине.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие

В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов

Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами

В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
Обновлено в 12:03
Общество

Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста

Обновлено в 13:03
Авто

Компания Kia показала новый кроссовер Kia KX3

Южнокорейская компания опубликовала первые снимки нового Kia KX3, который представят на автосалоне в Чэнду 5 сентября.
Обновлено в 14:25
Общество

В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией

Обновлено в 10:30
Музыка

Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»

Обновлено в 08:47
Общество

В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными

Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено в 17:00
Общество

В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис

Обновлено в 16:11
Происшествия

Скотленд-Ярд нашёл четвёртую жертву инцидента в Солсбери

В крови ещё одного, уже четвёртого по счёту человека, работавшего на месте инцидента в Солсбери, обнаружены следы нервно-паралитического вещества.
Обновлено в 09:25
Политика

США допустили присоединение к «нормандскому формату»

Временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о расширении переговоров по Донбассу.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В Петербурге загорелся рыбный цех

В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Культура

Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Обновлено вчера в 16:07
Футбол

Спортивный директор «ПСЖ» внес ясность о травме Неймара

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию о риске рецидива травмы у форварда Неймара.
Обновлено в 12:55
Авто

В России предлагают ужесточить правила техосмотра

Правила прохождения техосмотра в России могут дополнить обязательной процедурой проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
Обновлено в 08:44
Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Политика

У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма

Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено в 01:04
Политика

Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами

Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено вчера в 07:51
Интернет

В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость

Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено в 16:19
Происшествия

Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка

Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Музыка

Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»

Обновлено в 07:36
Политика

Песков назвал главных гостей юбилейного ВЭФ-2019

В 2019 году Восточный экономический форум будет проходить 4−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного Федерального университета и станет юбилейным, пятым.
Обновлено в 07:21
Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 13:18
Экономика

В России замедлился рост промпроизводства

Объем промышленного производства в России увеличился в июле 2019 года на 2,8% в годовом сопоставлении после подъема показателя на 3,3% в июне, следует из отчета Федеральной службы государственной статистики.
Обновлено в 09:41
Футбол

Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит»

Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 19:48
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лука Джорджевич
Черногорский футболист
Черногорский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной Черногории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное