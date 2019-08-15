Нападающий накануне перешел из петербургского «Зенита» в московский «Локомотив». Отметим, что 25-летний футболист также прошел традиционный для новичка коридор. Лука Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012 году.

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