Футбол
Лука Джорджевич присоединится к «Локомотиву»Еженедельник Футбол 11 августа в 10:17
Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич может покинуть клуб. Он близок к тому, чтобы примерить форму «Локомотива». По информации источника, футболист прошел медицинское обследование для перехода к «железнодорожникам».
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Мы очень рады, что подписали Джорджевича. Лука - хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке. Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды.
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