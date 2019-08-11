Футбол

Лука Джорджевич присоединится к «Локомотиву»Еженедельник Футбол 11 августа в 10:17

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич может покинуть клуб. Он близок к тому, чтобы примерить форму «Локомотива». По информации источника, футболист прошел медицинское обследование для перехода к «железнодорожникам».
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Василий Кикнадзе
Мы очень рады, что подписали Джорджевича. Лука - хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке. Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды.
— Василий КикнадзеТАСС вчера в 09:36

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