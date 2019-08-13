Футбол
Лука Джорджевич попрощался с «Зенитом» и поблагодарил болельщиковАиФ Санкт-Петербург 01:23
Черногорский нападающий Лука Джорджевич попрощался с «Зенитом» и поблагодарил болельщиков за поддержку. Футболист написал пост на своей странице в Instagram. В понедельник, 12 августа, он перешел в московский «Локомотив».
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Джорджевич — «Зениту»: я повзрослел вместе с вами и всегда ощущал себя как дома
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