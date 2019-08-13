Черногорский нападающий Лука Джорджевич попрощался с «Зенитом» и поблагодарил болельщиков за поддержку. Футболист написал пост на своей странице в Instagram. В понедельник, 12 августа, он перешел в московский «Локомотив».

Лука Джорджевич попрощался с «Зенитом» и поблагодарил болельщиков

Экономика «Ъ»: тарифная реформа электроэнергии может не коснуться бизнеса Крупный бизнес и промышленность могут избежать повышения тарифов на электроэнергию.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках в трех регионах Температура воздуха в ряде российских регионов в ближайшие дни опустится до минусовых значений.

Происшествия Медведь убил грибника в Хабаровском крае В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.

Политика Россия стала самой упоминаемой Трампом страной Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп со времени избрания упомянул Россию в своих сообщениях в Twitter 297 раз, сообщает издание The Economist.

Здоровье Отборные гены. Ученые выяснили, почему люди продолжают эволюционировать Ученые могли проследить репродуктивный успех каждого человека, оценивая его по четырем критериям: достижение половой зрелости, возможность выбрать брачного партнера, успешный брак и уровень плодовитости.

Общество Названы наиболее востребованные в России профессии Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.

Происшествия В Москве задержали участника митинга 10 августа Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.

Происшествия Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.

Общество В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.

Происшествия Вертолет Ми-8 с 25 пассажирами совершил жесткую посадку на Камчатке Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Общество В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Политика В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Финансы Курс доллара и евро вновь вырос Курс доллара и евро на сегодняшний день 13 августа, вновь вырос, хоть и незначительно.

Происшествия Из Пенсионного фонда похитили 11 миллиардов рублей Следователи подозревают негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Согласие» в хищении более 11 млрд рублей из Пенсионного фонда России (ПФР).

Футбол «Бавария» интересуется Коутиньо Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может переехать в Германию. Сообщается, что на 27-летнего бразильца претендует "Бавария".

Гаджеты Sony выпустила магнитолу с 9-дюймовым дисплеем для старых машин Sony XAV-AX8000 получила типоразмер 1 DIN, поэтому она подойдет практически под все автомобили.

Политика Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.

Армия и оружие Куба наладит производство военной техники с помощью РФ По данным СМИ, на имеющуюся сумму Гавана намерена закупить у Москвы военную технику, в том числе вертолеты.