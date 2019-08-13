Футбол
Форвард Джорджевич попрощался с «Зенитом»Матч ТВ вчера в 17:14
12 августа «Зенит» объявил о переходе Джорджевича в «Локомотив». В петербургский клуб футболист перешел в июле 2012 года из черногорского клуба «Могрен Будва». В минувшем сезоне Джорджевич выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды и забил 9 голов в 27 матчах.
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