Мы очень рады, что подписали Джорджевича. Лука - хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке. Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды.

Официальный сайт футбольного клуба «Локомотив» объявил о переходе форварда «Зенита» Луки Джорджевича в стан «красно-зеленых». Сообщается, что нападающий взял себе 22 номер. Ранее стало известно о том, что трансфер футболиста обойдется московскому клубу в 1,8 миллионов евро.

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