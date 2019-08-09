Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.

с чего всё началось

Лука Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012 году. За это время на правах аренды он играл за три европейских клуба и тульский «Арсенал». Контракт спортсмена с петербургским клубом истекает летом 2020 года.

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