Футбол

Лука Джорджевич может вновь вернуться в тульский «Арсенал»Тульские Известия 11:10

Нападающий петербургского "Зенита" Лука Джорджевич может вновь вернуться в тульский "Арсенал".
Читать в источнике
с чего всё началось

В «Рубин» могут перейти игроки «Зенита» Мак и Джорджевич

Сам Джорджевич хочет остаться в «Арсенале», в котором провел прошлый сезон и добился с тульским клубом выхода в Лигу Европы. 24-летний футболист в 27 играх прошлого сезона забил за «Арсенал» девять голов и отдал шесть результативных передач. Мак, по данным «Спорт-экспресса», может перейти в «Рубин».
Спорт БИЗНЕС Online02:15

Подробнее о событии

Агент Джорджевича: «Лука надеется стать лучшим бомбардиром РПЛ в составе „Зенита“»

Спорт БИЗНЕС Online08:23

Агент Джорджевича: Лука собирается стать лучшим бомбардиром чемпионата России

Советский спорт06:42

Джорджевич и Мак могут перейти в «Рубин» из «Зенита»

Sport.ru04:59

«Рубин» хочет арендовать Джорджевича у «Зенита»

Sport24.ru05:53

Источник: «Зенит» может включить Джорджевича в сделку по Рогичу

Матч ТВ06:17

Источник: «Зенит» может включить Джорджевича в сделку по трансферу Рогича

РИА Новости05:32

«Зенит» может обменять в «Селтик» Джорджевича на Рогича

Нева Спорт06:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:07, Вашингтон
Армия и оружие

Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области

Обновлено в 05:52
Футбол

«Спартак» объявил об уходе Боккетти

«Спартак» официально объявил об уходе защитника Сальваторе Боккетти.
Обновлено в 07:19
Футбол

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено в 17:19
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Общество

Пиноккио появился на свет 138 лет назад

Обновлено в 17:07
Происшествия

У пережившей пытки девочки из Ингушетии заметили улучшения

Обновлено в 08:13
Музыка

Создатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту умер в Бразилии

В Бразилии скончался один из основателей музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту, сообщает AFP со ссылкой на заявление сына артиста.
Обновлено в 17:23
Происшествия

Во Флориде не менее 15 человек пострадали при взрыве в торговом центре

Обновлено в 15:28
Общество

Зависит ли мотивация сотрудников от зарплаты и бонусов: экспертный взгляд

Согласно экспертному мнению, денежная мотивация плохо влияет на производительность труда сотрудников в долгосрочной перспективе.
Обновлено в 11:00
Политика

Концерт группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок

Концерт российской группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок по обоюдному решению менеджмента музыкального коллектива и принимающей стороны.
Обновлено в 18:35
Футбол

Семак остался недоволен судейством матча «Зенит» — «Локомотив»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил работу судей в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».
Обновлено в 14:53
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое

Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено в 09:15
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа

Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено вчера в 17:25
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Общество

«Жёлтые жилеты» провели митинги во Франции

В субботу, 6 июля, «жёлтые жилеты» провели во Франции 34-ю акцию протеста.
Обновлено в 06:18
Политика

Госнаграды передали семьям погибших подводников

Обновлено в 08:30
Происшествия

В Москве столкнулись четыре автомобиля

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 17:38
Политика

ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено в 14:34
Политика

Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред Украины

Киев может больше не ждать принятия Европой новых антироссийских санкций.
Обновлено в 18:52
Политика

Жители обстрелянного ВСУ посёлка в ЛНР пригласили в гости Зеленского

Обновлено в 14:25
Гаджеты

В Play Store обнаружили опасное приложение для смартфонов Samsung

В Play Store обнаружили потенциально опасное приложение, ориентированное на владельцев смартфонов марки Samsung.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Обновлено вчера в 09:14
Политика

В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено в 17:51
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Политика

Задержанных в Ливии сотрудников российского фонда поместили в тюрьму

Сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей, задержанных в Ливии, поместили в тюрьму.
Обновлено в 12:27
Гаджеты

Смартфон OnePlus One загорелся без причины

Инцидент Пользователь Чаити Нарула под ником @Chaiti сообщила в Twitter о том, что смартфон OnePlus One ее знакомого Рахула Гималяна загорелся даже в выключенном виде и без подключения к зарядному устройству.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие

В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона

5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Общество

Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым

Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 12:15
Гаджеты

Sony разрабатывает смартфон со сворачивающимся дисплеем

Обновлено в 18:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лука Джорджевич
Черногорский футболист
Черногорский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной Черногории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное