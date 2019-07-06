Сам Джорджевич хочет остаться в «Арсенале», в котором провел прошлый сезон и добился с тульским клубом выхода в Лигу Европы. 24-летний футболист в 27 играх прошлого сезона забил за «Арсенал» девять голов и отдал шесть результативных передач. Мак, по данным «Спорт-экспресса», может перейти в «Рубин».

с чего всё началось

Нападающий петербургского "Зенита" Лука Джорджевич может вновь вернуться в тульский "Арсенал".

Лука Джорджевич может вновь вернуться в тульский «Арсенал»

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