Нападающий Лука Джорджевич сообщил, что рассчитывает начать новый сезон РПЛ в составе «Зенита».

Лука Джорджевич: «Готовлюсь остаться в „Зените“. Предложений пока нет»

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