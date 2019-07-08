Футбол
Лука Джорджевич: «Готовлюсь остаться в „Зените“. Предложений пока нет»Sports.ru 07:14
Нападающий Лука Джорджевич сообщил, что рассчитывает начать новый сезон РПЛ в составе «Зенита».
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Наука
Серое вещество подросткового мозга выдало потенциальных алкоголиков
Ученые обнаружили значимую корреляцию (p < 0,001) между развитием алкогольной зависимости к 19 годам и увеличением объема серого вещества в двух областях головного мозга: хвостатом ядре (билатеральной структуре, которая относится к полосатому телу) и левом мозжечке.
Обновлено в 05:54
Политика
МИД РФ осудил мат в адрес Путина в эфире грузинского телеканала
Министерство иностранных дел России "категорически осуждает" мат в адрес президента Владимира Путина, прозвучавший в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 05:44
Музыка
Пугачева подарила Шнурову песню про мужиков
В эфире Вайкуле спросила Пугачеву о некой смешной «песне про мужиков».
Обновлено в 07:24
Кино
Алексей Учитель начал съемки фильма о гибели Виктора Цоя
Российский режиссер Алексей Учитель начал съемки фильма "Цой" о смерти известного советского музыканта.
Обновлено в 12:55
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
Госдума попросит кабмин запретить поставки воды и вина из Грузии
Госдума во вторник попросит правительство РФ запретить поставки в нашу страну вина и воды из Грузии, а также денежные переводы в Грузию.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Ракетные корабли проекта «Буян-М» получат российские главные двигатели
Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" получат в будущем главные двигатели производства Коломенского завода и завода "Звезда", сообщил РИА Новости гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов.
Обновлено в 07:07
Политика
Зеленский сообщил о готовности ЕС выделить Украине €500 млн
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о готовности европейских партнеров предоставить Украине помощь в размере €500 млн.
Обновлено в 11:12
Экономика
В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики
С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
Обновлено в 00:54
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Происшествия
Из Турции экстренно эвакуированы две россиянки в тяжелом состоянии
В Россию из Турции экстренно доставлены бортом санавиации две гражданки РФ, находившиеся в тяжелом состоянии, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено в 09:54
Футбол
Молодежная сборная России сыграет с Сербией в Саранске
Молодежная сборная России по футболу начнет отборочный турнир чемпионата Европы-2021 в Саранске.
Обновлено в 11:42
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Общество
Белоруссия обнаружила недолив подсолнечного масла в российском импорте
В Белоруссии проверили импортируемое из России фасованное подсолнечное масло и обнаружили недолив в 80% исследованных партий.
Обновлено в 12:48
Футбол
Экс-защитник «Спартака» Сухи перешел в «Аугсбург»
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич стала обладательницей белых «Жигулей»
Анна Хилькевич смогла с пользой сходить на свадьбу друзей и выиграть машину.
Обновлено в 10:27
Политика
«Мразь и подонок»: Кадыров об оскорбившем Путина журналисте «Рустави-2»
Глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграме отреагировал на оскорбление в адрес президента РФ Владимира Путина на грузинском телеканале "Рустави-2".
Обновлено в 13:18
Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Общество
Москва стала первой по площади парков
Москва лидирует среди 11 крупнейших городов мира по площади парков на душу населения.
Обновлено в 09:01
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Кино
Умер исполнитель песни «Вечный огонь» в фильме «Офицеры»
Обновлено в 10:03
Политика
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Глава СНБО обсудил с делегацией Пентагона «милитаризацию» Чёрного моря
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк в рамках саммита Украина — ЕС обсудил с делегацией Пентагона «милитаризацию» Россией Черноморского региона.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23
Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон надела на крестины малыша Арчи «старое» платье
Крестины малыша Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, стали настоящим праздником для всех поклонников британской королевской семьи.
Обновлено в 03:03
Культура
Сергей Шнуров станет ведущим возрожденного шоу «Форт Боярд»
Сергей Шнуров станет ведущим шоу «Форт Боярд», новый сезон покажет телеканал СТС. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Обновлено в 09:35
Транспорт
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Обновлено в 11:49