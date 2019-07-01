Баскетбольный «Локомотив-Кубань» определился с новым главным тренером. Краснодарскую команду возглавит 53-летний Лука Банки. Экс-наставник «Милана» в пятницу прилетит в Россию для подписания контракта, сообщил «Известиям» источник, близкий к окружению тренера.

с чего всё началось

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