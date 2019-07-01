Футбол
Лука Банки возглавит «Локомотив-Кубань»Чемпионат вчера в 19:10
Бывший наставник итальянского «Милана» Лука Банки назначен на пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань», сообщают «Известия».
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Баскетбольный «Локомотив-Кубань» определился с новым главным тренером. Краснодарскую команду возглавит 53-летний Лука Банки. Экс-наставник «Милана» в пятницу прилетит в Россию для подписания контракта, сообщил «Известиям» источник, близкий к окружению тренера.Известиявчера в 17:01
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В «Единой России» заявляют о презумпции невиновности и о том, что обвинения должны быть доказаны.
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Обновлено в 05:08
Политика
Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 06:05
Происшествия
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Обновлено вчера в 18:29
Политика
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Обновлено в 06:12
Спорт
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МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
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Авто
Ужесточение правил тюнинга автомобилей откладываются
Ведь тюнинг затрагивает изменения оптики, конструкции двигателя, подвески и других жизненно важных узлов для автомобиля.
Обновлено 02 июля в 10:45
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Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России
На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
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На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Космос
SpaceX показала видео спуска головного обтекателя Falcon Heavy
Американская компания SpaceX опубликовала кадры возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy, передает ФАН.
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Происшествия
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Обновлено в 03:18
Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Реала»
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
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Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
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Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США
Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено вчера в 14:48
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Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы
Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы.
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Политика
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Украина может заняться освоением Арктики, заявил украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк, посещая архипелаг Шпицберген.
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