Футбол

Лука Банки возглавит «Локомотив-Кубань»Чемпионат вчера в 19:10

Бывший наставник итальянского «Милана» Лука Банки назначен на пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань», сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Титульный сбор: Лука Банки станет главным тренером «Локо»

Баскетбольный «Локомотив-Кубань» определился с новым главным тренером. Краснодарскую команду возглавит 53-летний Лука Банки. Экс-наставник «Милана» в пятницу прилетит в Россию для подписания контракта, сообщил «Известиям» источник, близкий к окружению тренера.
Известиявчера в 17:01

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«Локомотив-Кубань» ведет активные переговоры с тренером Лукой Банки

Sports.ru06:21

Титульный сбор: Лука Банки станет главным тренером «Локо»

Известиявчера в 17:01

СМИ: Лука Банки возглавит «Локомотив»

Матч ТВвчера в 19:20

СМИ: Лука Банки возглавит «Локомотив»

Sportbox.RUвчера в 19:20

Лука Банки возглавит «Локомотив-Кубань»

Чемпионатвчера в 19:10

Лука Банки возглавит «Локомотив»

Спорт-Экспрессвчера в 18:42

СМИ: Итальянский тренер Банчи возглавит БК «Локомотив-Кубань»

RT на русском02:16
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Спорт

МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке

МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В стену посольства РФ в Тегеране врезался грузовик

Обновлено в 07:24
Футбол

Асхабадзе занял пост генерального директора «Факела»

В сезоне-2018/19 Факел занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги со счетом в 41 очко.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

В Иркутской области задействованы свыше 400 военных инженеров

Подразделения инженерных войск численностью свыше 400 человек развернуты в пострадавших от паводков районах Иркутской области, сообщил на совещании в Национальном центре управления обороной РФ в пятницу исполняющий обязанности начальника инженерных войск ВС РФ - генерал-майор Константин Смешко.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Италии группа тигров растерзала известного дрессировщика

Мужчина скончался от полученных травм в больнице Группа тигров напала на дрессировщика во время репетиции в провинции Бари в Италии.
Обновлено в 07:02
Общество

Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия

Обновлено вчера в 20:00
Экономика

Российский сухогруз «Иван Лопатин» продадут с аукциона в Литве

Арестованный российский сухогруз «Иван Лопатин», являющийся собственностью «Мурманского морского пароходства», продадут с аукциона в Литве.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:18
Политика

Партия Зеленского испугалась срыва выборов в Раду

Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала 1+1, что выборы в Верховную Раду находятся под угрозой срыва.
Обновлено вчера в 23:08
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика

Берлускони рассказал о частной встрече с Путиным

Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Россия начала учения в Черном море одновременно с НАТО

Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод

Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Экономика

ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Футбол

Россиянки обыграли Англию на Кубке Европы по пляжному футболу

Женская сборная России по пляжному футболу обыграла команду Англии в матче группового этапа Кубка Европы.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Суд приговорил руководителя «банды Трунова» к 24 годам колонии

Обновлено в 07:07
Происшествия

Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом

Обновлено в 06:42
Политика

Спикер Рады потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте

Глава украинского парламента Андрей Парубий требует от президента Украины Владимира Зеленского подписать принятый Верховной радой закон о полномочиях временной следственной комиссии (ВСК) при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:49
Общество

Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам

Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Политика

Царев назвал причину похищения офицера ДНР

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев предположил, что похищение экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимира Цемаха украинскими спецслужбами связано с расследованием дела о крушении малайзийского Boeing.
Обновлено в 06:01
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено вчера в 18:46
Футбол

«Зенит» претендует на нападающего «Реала»

Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07
Политика

Песков прокомментировал строительство дома Сечина за 20 млрд рублей

Ранее проект Baza рассказал о строительстве Сечиным нового особняка в Одинцовском районе Подмосковья стоимостью около 20 млрд руб. По данным проекта, после развода в 2017 году со второй женой Ольгой Рожковой, Сечин снес старый дом в Барвихе, где теперь возводит пятиэтажный особняк в форме буквы "Ж".
Обновлено в 06:35
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге

Обновлено в 05:38
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".
Обновлено в 06:21
Политика

Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Российской газете" сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.
Обновлено в 07:24
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