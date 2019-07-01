Футбол
Лука Банки возглавит «Локомотив-Кубань»Чемпионат вчера в 19:10
Бывший наставник итальянского «Милана» Лука Банки назначен на пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань», сообщают «Известия».
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Баскетбольный «Локомотив-Кубань» определился с новым главным тренером. Краснодарскую команду возглавит 53-летний Лука Банки. Экс-наставник «Милана» в пятницу прилетит в Россию для подписания контракта, сообщил «Известиям» источник, близкий к окружению тренера.Известиявчера в 17:01
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Обновлено вчера в 02:32
Спорт
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Общество
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Политика
Партия Зеленского испугалась срыва выборов в Раду
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Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
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Экономика
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Россиянки обыграли Англию на Кубке Европы по пляжному футболу
Женская сборная России по пляжному футболу обыграла команду Англии в матче группового этапа Кубка Европы.
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Глава украинского парламента Андрей Парубий требует от президента Украины Владимира Зеленского подписать принятый Верховной радой закон о полномочиях временной следственной комиссии (ВСК) при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:49
Общество
Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам
Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
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Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено вчера в 18:46
Футбол
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Энергетика
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Политика
Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Российской газете" сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.
Обновлено в 07:24