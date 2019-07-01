Футбол
Лука Банки возглавит «Локомотив»Спорт-Экспресс 18:42
Новым главным тренером "Локомотива" станет Лука Банки. Как сообщают "Известия", 53-летний итальянец в пятницу прилетит в Россию для подписания контракта.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 21:13, Вашингтон
Авто
Удешевленный Volkswagen Jetta опередил по продажам Toyota Corolla
В результате Lavida опередила основного конкурента - Toyota Corolla, которую выбрали только 32 тысячи покупателей.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Общество
Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено в 04:58
Политика
Тимошенко: Зеленский не знает почти никого из списков своей партии
Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заявила, что президент страны Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые выдвигаются в качестве кандидатов на выборах в парламент от его партии «Слуга народа».
Обновлено в 16:36
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В США задержали двоих человек за сожжение флага в День независимости
В США возле Белого дома задержали двоих активистов, один из которых сжег американский флаг в День независимости, сообщается в аккаунте Секретной службы в Twitter.
Обновлено в 20:56
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады
В сообщении о визите главы государства говорилось, что Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины, которая пройдет в столице Канады — Торонто.
Обновлено в 19:23
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Политика
Папа Римский попросил Путина молиться за него
Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.
Обновлено в 19:27
Политика
Путин выдвинул условия для переговоров с Зеленским
Москва пойдет на переговоры с Киевом при условии, что глава Украины Владимир Зеленский выпонит свои предвыборные обещания, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 01:18
Кино
Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли
19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Общество
Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео
Обновлено в 10:39
Наука
В Трансильвании нашли следы одного из древнейших убийств
Археологи обнаружили в одной из пещер Румынии череп древнего кроманьонца, на котором сохранились следы того, что он был убит дубинкой 33 тысячи лет назад, сообщает журнал PLoS One.
Обновлено в 06:37
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49