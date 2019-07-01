Футбол

Лука Банки возглавит «Локомотив»Спорт-Экспресс вчера в 18:42

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Новым главным тренером "Локомотива" станет Лука Банки. Как сообщают "Известия", 53-летний итальянец в пятницу прилетит в Россию для подписания контракта.
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