Футбол
Луиш Фигу: «Рамос заслуживает стать обладателем „Золотого мяча“»Sportbox.RU 02:32
Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу считает, что испанский защитник «Реала» Серхио Рамос должен стать следующим обладателем «Золотого мяча».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 12:45
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова
Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Футбол
Куртуа: «Азар хочет перейти в „Реал“»
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа высказался о возможном воссоединении на клубном уровне с вингером "Челси" Эденом Азаром.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену
Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок
Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США
Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах
"Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета", - добавила она.
Обновлено в 12:01
Футбол
Неймар: «Мбаппе станет одним из величайших игроков в истории футбола»
Уверен, он может провести великолепную карьеру и выйти на новый уровень. Думаю, он станет одним из величайших игроков в истории футбола.
Обновлено в 11:45
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Возгорание произошло в небоскребе в столице Бангладеш Дакке. Об этом сообщает местное издание Dhaka Tribune.
Обновлено в 06:35
Общество
Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы
Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.
Обновлено вчера в 22:29
Спорт
Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону
Обновлено в 07:35
Происшествия
За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей
Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35
Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.
Обновлено в 11:09
Технологии
Найден Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков
Как сообщают специалисты Group-IB, мобильный троян работает с мобильными клиентами более 100 банков и 32 приложениями для хранения криптовалют.
Обновлено в 10:29
Политика
Помпео пообещал дополнительные меры НАТО против РФ из-за Украины
Государственный секретарь США Майк Помпео анонсировал в скором времени принятие совместных со странами НАТО дополнительных мер против России.
Обновлено в 01:14
Футбол
Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала результаты голосования болельщиков по выбору лучшего гола в истории клуба.
Обновлено в 13:26
Общество
Автошколы начнут согласовывать программы обучения с ГИБДД
С 7 апреля 2019 года российские автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения будущих водителей.
Обновлено в 10:27
Футбол
«Атлетико» нашел замену Эрнандесу
Защитник «Хетафе» Матиас Оливера попал в сферу интересов "Атлетико".
Обновлено в 12:49
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Американские производители показали в Сети видео-тизер Ford Escape. Автомобиль будет официально представлен в следующий вторник, 2 апреля.
Обновлено в 13:17
Футбол
«Ливерпуль» наложил вето на трансфер Мане
В текущем сезоне 26-летний Мане провел во всех турнирах 38 матчей, забил 20 голов и отдал 4 голевых передачи.
Обновлено в 08:39
Политика
Коломойский попал в базу сайта «Миротворец»
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец".
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
В ЛНР рассказали об обстановке в районе открытого Киевом КПП «Золотое»
Обстановка в районе открытого Киевом в одностороннем порядке пункта пропуска "Золотое" в Донбассе остается напряженной, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО вошли в Черное море
Боевые корабли НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор и вошли в Черное море. Их фотографии опубликованы в твиттере.
Обновлено в 13:36
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21