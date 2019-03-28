Футбол
Луиш Фигу: «Рамос заслуживает стать обладателем „Золотого мяча“»Матч ТВ 02:32
Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу считает, что испанский защитник «Реала» Серхио Рамос должен стать следующим обладателем «Золотого мяча».
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Политика
Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве
Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой
Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Самолет не смог с первого раза сесть на Ямале из-за уборки снега
Самолет, летевший из Тюмени, не смог с первого раза сесть в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), так как в этот момент взлетно-посадочную полосу (ВПП) очищали от снега, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Директора сменили в школе Приморья, где родители устроили самосуд
Нового исполняющего обязанности директора назначили в приморской школе, где родители устроили самосуд над школьником.
Обновлено в 01:09
Политика
НАТО намерено расширить сотрудничество с Грузией по Чёрному морю
Специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил, что альянс готов расширить сотрудничество с Грузией, в частности в сфере обеспечения безопасности Чёрного моря.
Обновлено в 02:48
Спорт
Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Камешково мужчина ударил подростка ножом в спину
Между мужчиной и одним из подростков якобы произошел односложный разговор, после которого мужчина внезапно ударил его ножом в спину.
Обновлено в 03:15
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Лиза Галкина стала звездой модного показа Галины Юдашкиной
Звездное дефиле открыл опытный манекенщик, 6-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саша, а закрыла мероприятие очаровательная дочь Аллы Пугачевой - Лиза, ставшая звездой показа.
Обновлено в 03:40
Политика
США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку
Обновлено в 03:16
Политика
США предложили России вынудить Сирию уйти с Голанских высот
Политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза призвал Россию использовать свое влияние на власти Сирии, чтобы они вывели войска с Голанских высот.
Обновлено в 00:50
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро
Обновлено вчера в 12:20
Единоборства
Чемпион UFC Джонс узнал имя следующего соперника
30 декабря 2018-го Джонс вернул титул чемпиона в полутяжелом весе, победив шведа Александра Густафссона в главном поединке UFC 232.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Экс-министр Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие
Первую «Варшавянку» для ТОФ спустили на воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге спустили на воду подводную лодку проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Генерал ВСУ заявил о превосходстве «украинского войска» над НАТО
Обновлено вчера в 10:16
Общество
Роскачество назвало лучшее сливочное масло
Обновлено в 04:00
Политика
Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit
Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
Уникальные специи из Сирии возвращаются на мировой рынок
Обновлено вчера в 22:59
Космос
США намерены присутствовать на Луне постоянно
Директор НАСА пояснил, что Луна станет тренировочным полигоном для освоения Марса. Своя лунная программа есть и у России.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Транспорт
Шереметьево вводит обслуживание по электронным посадочным талонам
Международный аэропорт Шереметьево планирует с 4 апреля ввести обслуживание пассажиров по электронным посадочным талонам, сообщил «РИА Новости» генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко.
Обновлено вчера в 21:24
Армия и оружие
Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо
Обновлено вчера в 23:41
Общество
В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену
В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26