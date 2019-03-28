Футбол
Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“»Спорт-Экспресс вчера в 23:53
Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча". В прошлом году эту награду выиграл полузащитник "Реала" Лука Модрич.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
Наука
ЦАГИ начнёт эксперименты с моделью Ил-276 к концу осени
Разработке модели предшествовали комплексные исследования, проведенные Центральным аэрогидродинамическим институтом совместно со специалистами предприятия «Ил».
Обновлено в 04:58
Происшествия
Суд арестовал бывшего министра Абызова
Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент "Ведомостей" из зала суда.
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Увеличить рабочий день для женщин хотят в России
Специалисты ведомства предложили пересмотреть нормы рабочего труда для женщин и увеличить продолжительность рабочей недели с 36 до 40 часов.
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована Росстатом по итогам января в сфере добычи полезных ископаемых.
Обновлено в 02:12
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала свою любимую обувь
Балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам свою любимую обувь, которую она носит на протяжении 30 лет.
Обновлено в 05:27
Футбол
«ПСЖ» хочет удержать Мбаппе рекордной зарплатой
Ранее стало известно, что мадридский "Реал" готов предложить за переход форварда "ПСЖ" в стан "сливочных" 280 миллионов евро.
Обновлено в 05:11
Футбол
Сульшер утвержден главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Экономика
Авиакомпании предупредили о росте цен на авиабилеты в России
Как указывают представители российских авиакомпаний, рост цен на авиабилеты в экономклассе за два месяца текущего года составил 7,5%, что втрое выше показателей за весь минувший год (2,3% за 2018).
Обновлено в 05:15
Культура
Волковский театр в Ярославле будет объединён с Александринским
Министр культуры России Владимир Мединский заявил о том, что Волковский театр в Ярославле и Александринским театр будут объединены в первый национальный русский театр.
Обновлено вчера в 05:46
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы.
Обновлено в 04:09
Космос
Стало известно, когда Марс превратился в пустыню
По данным ученых, примерно 3,7 миллиарда лет назад атмосфера Красной планеты значительно истончилась.
Обновлено в 05:20
Политика
Украина отменила запрет на въезд Добронравову
Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Культура
YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил последние ролики Юрия Дудя и Леонида Парфенова за "нарушение условий использования" платформы; о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.
Обновлено в 02:34
Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa
Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Гаджеты
Apple снова извинилась за неисправные клавиатуры MacBook
Поскольку проблемы с клавиатурами MacBook третьего поколения Apple сохраняются, представитель компании публично признал существующую проблему и извинился.
Обновлено в 03:03
Политика
Мальтийские военные взяли под контроль захваченное мигрантами судно
Ранее сообщалось, что группа примерно из 100 мигрантов из Ливии захватила спасшее их судно Elhiblu I и направила его сторону Мальты или итальянского острова Лампедузы.
Обновлено в 04:39
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Транспорт
В конце марта «Аэрофлот» переходит на летнее расписание
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что безбагажные тарифы Аэрофлота сократят цену на билет на треть.
Обновлено в 04:13
Авто
Российские заводы Ford может купить Hyundai
Обновлено в 02:16
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
В Совфеде сочли нецелесообразным создание военной базы РФ в Венесуэле
Размещение военной базы РФ в Венесуэле нецелесообразно, ситуацию нужно урегулировать политическими методами, заявил "Интерфаксу" зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 04:45
Хоккей
Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам
Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
Обновлено в 03:52
Экономика
Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю
Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:01
Авто
Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4
Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
Обновлено в 04:25