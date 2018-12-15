Футбол

Луис пропустит около трех недель из-за травмы
Матч ТВ
12:55

Вальядолид — Атлетико
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, 15 декабря
Стадион «Хосе Соррилья»
Оскар Плано
23′
26′
Никола Калинич
Тони Вилья
27′
Кико
45′
45′+1′
Антуан Гризманн
Фернандо Калеро
57′
60′
Филипе Луис
Томас Парти
Сауль Ньигес
63′
69′
Никола Калинич
Витоло
75′
Анхель Корреа
Желсон Мартинш
Тони Вилья
Леонардо Суарес
75′
78′
Коке
80′
Антуан Гризманн
Оскар Плано
Даниэле Верде
84′
Мичел Эрреро
Борха Фернандес
86′
Рубен Алькарас
90′+1′
Защитник «Атлетико» Филипе Луис получил травму задней поверхности бедра и пропустит около трех недель.
Матч ТВ12:55

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Защитник «Атлетико» Луис пропустит около трех недель из-за травмы

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:48, Ашберн
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