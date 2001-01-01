«Интер Майами» по-прежнему намерен приобрести форварда «Барселоны» Луиса Суареса. 32-летний уругваец заинтересован в том, чтобы завершить карьеру в клубе Дэвида Бекхэма, который с 2020 года начнет выступления в американской МЛС.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Технологии «Мегафон» проведет первый киберспортивный турнир на сети 5G «Мегафон» продемонстрирует работу базовой станции 5G в Москва-Сити в рамках киберспортивного турнира по Dota2, говорится в сообщении оператора.

Политика Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом» Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.

Экономика Трамп снова раскритиковал действия ФРС США Президент США Дональд Трамп в своём Twitter написал, что Федеральная резервная система страны ставит Соединённые Штаты в невыгодное положение по сравнению с конкурентами.

Музыка Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.

Политика Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава российского государства пояснил, что Москва не рвется в Совет Европы, если ее там не желают видеть, передает РИА Новости.

Политика Подводную лодку проекта 641 «Запорожье» всё-таки утилизируют Минобороны РФ все-таки решило утилизировать бывшую и единственную подводную лодку ВМС Украины "Запорожье".

Общество «Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.

Происшествия В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Хоккей «Динамо» обыграло «Витязь» на Кубке мэра Москвы Хоккеисты столичного "Динамо" обыграли подмосковный "Витязь" в первом для обеих команд матче Кубка мэра Москвы.

Происшествия При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.

Киберспорт В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и Minecraft Эксперты Института развития интернета обратились в Минпросвещения РФ с предложением ввести в школьную программу в качестве факультативов уроки по компьютерным играм.

Политика Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.

Здоровье В Калининграде будущие матери могут бесплатно получить соцподдержку Принятый в Калининградской области в марте 2019 года в рамках нацпроекта «Демография» закон о новой мере социальной поддержки позволит будущим мамам воспользоваться бесплатно оздоровительными услугами, сообщает пресс-служба регионального правительства сегодня, 22 августа.

Происшествия МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321 В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".

Армия и оружие Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.

Общество Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».

Политика Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.

Политика Троих россиян готовят к обмену между РФ и Украиной Граждане России Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов проходят необходимые юридические процедуры для обмена пленными между Киевом и Москвой.

Космос Робота Федора отправили на МКС с Байконура Антропоморфная машина отправилась на станцию, где будет работать под управлением космонавтов Ракету «Союз-2.1а» с роботом Федором на борту отправили на международную космическую станцию, сообщает сайт «Роскосмос», где он должен будет работать под управлением космонавта Александра Скворцова.

Технологии Биржа братьев Уинклвоссов стала доступна в Австралии Криптовалютная биржа Gemini открыла доступ пользователям из Австралии.

Наука Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Здоровье Губернатор Андрей Бочаров провел прием граждан Сегодня губернатор Андрей Бочаров провел личный прием граждан. Отметим, что встречи с жителями глава региона проводит регулярно.