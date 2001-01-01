Футбол
Луис Суарес заинтересован завершить карьеру в «Интер Майами» БекхэмаSports.ru 00:31
«Интер Майами» по-прежнему намерен приобрести форварда «Барселоны» Луиса Суареса. 32-летний уругваец заинтересован в том, чтобы завершить карьеру в клубе Дэвида Бекхэма, который с 2020 года начнет выступления в американской МЛС.
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