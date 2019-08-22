По информации издания, уругваец заинтересован в том, чтобы завершить свою карьеру в клубе экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма. Отмечается, что Суарес планирует переехать в США в январе или летом 2020 года. В новом клубе он подпишет контракт на четыре года.

Политика Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.

Гаджеты Тесты показали, что излучение от iPhone превышает норму Стандартный тест показал, что самое высокое излучение у iPhone 7. Журналисты решили закрепить результат, поэтому взяли еще четыре iPhone 7. Во всех устройствах излучение сильно превышало норму.

Происшествия Пожар на теплоходе в Петербурге: погиб человек Всего с теплохода были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала. Пожар уже удалось локализовать.

Киберспорт В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.

Политика Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8 Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который у себя в Facebook по горячим следам прокомментировал идею лидера Франции Эмманюэля Макрона, предложившего вернуть Россию в международный клуб "большая восьмерка" (с 2014 года он его лидеры собираются в усеченном составе "семерки").

Финансы Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.

Армия и оружие В Оренбургскую область стягивают военную технику Военнослужащие в Оренбургской области готовятся к учениям «Центр-2019», активная фаза которых планируется на период с 16 по 21 сентября.

Общество Роскачество назвало самые проблемные модели электрочайников Эксперты Роскачества изучили работу 30 моделей электрических чайников (производители — Россия, Турция, Польша и Китай) в ценовой категории от 480 руб. до 7,8 тыс. руб. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.

Шоу-бизнес Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню для сына Арчи Сообщается, что королевской чете пришлось нанимать уже третью няню, поскольку первая была уволена за "непрофессионализм", а вторая работает в семье только в ночное время.

Гаджеты Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.

Хоккей Билл Герин стал новым генменеджером «Миннесоты» «Миннесота» назначила Билла Герина на пост генерального менеджера. Герин стал четвертым генменеджером в истории «Уайлд».

Экономика Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС, пишет в четверг РБК со ссылкой на собственные источники.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Общество Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника» Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.

Технологии Поколение профессионалов: зачем вводить образовательный стандарт в медицине В России разрабатываются новые образовательные и профессиональные стандарты для медицинских работников.

Политика Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.