Футбол

Суарес хочет завершить карьеру в клубе БекхэмаГазета.Ru 01:59

По информации издания, уругваец заинтересован в том, чтобы завершить свою карьеру в клубе экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма. Отмечается, что Суарес планирует переехать в США в январе или летом 2020 года. В новом клубе он подпишет контракт на четыре года.
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