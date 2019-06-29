Футбол
Луис Суарес расплакался после поражения сборной Уругвая от ПеруREGNUM 01:59
Нападающий сборной Уругвая и каталонского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес не смог сдержать эмоции и ушел с игрового поля в слезах после проигрыша Уругвая от Перу в четвертьфинальном матче турнира Кубка Америки, проходящем в Бразилии.
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