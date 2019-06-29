Футбол

Луис Суарес расплакался после поражения сборной Уругвая от ПеруREGNUM 01:59

Нападающий сборной Уругвая и каталонского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес не смог сдержать эмоции и ушел с игрового поля в слезах после проигрыша Уругвая от Перу в четвертьфинальном матче турнира Кубка Америки, проходящем в Бразилии.
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Три забитых мяча не помогли Уругваю выйти в полуфинал Кубка Америк

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Фатальный промах Суареса вывел сборную Перу в 1/2 финала Кубка Америки. ВИДЕО

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Неймар поддержал Луиса Суареса после незабитого пенальти на Кубке Америки

Sport24.ru01:57
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Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
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Кино

«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли

Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
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Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено 28 июня в 09:19
Кино

Как тебе такое, Илон Маск? Трамп и Бекхэм играют в кино

Одинокий Дональд Трамп К списку профессий, которые освоил действующий президент США Дональд Трамп, можно добавить и актерскую.
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Общество

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Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Финансы

Экономический прогноз на июль

Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.
Обновлено вчера в 10:58
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено вчера в 16:27
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ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»

ЦСКА готов купить аргентинского нападающего Штутгарта Николаса Гонсалеса, утверждает Sport24.
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Политика

Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном на границе двух Корей

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны, разделяющей Южную Корею и КНДР.
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Сервис по поиску авиабилетов убрал рейсы в Крым

Сервис Skyscanne, который помогает найти авиабилеты, перестал показывать рейсы в Крым.
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Освобожденного из плена украинца задержала СБУ

Радоваться освобождению из плена Дмитрию Великому пришлось недолго – по словам освобожденного, к нему ворвались вооруженные автоматами люди, сбив с ног отца, после чего ими было предъявлено удостоверение сотрудников СБУ.
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Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну

Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
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Обновлено вчера в 17:32
Спорт

Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций

В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
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Крупнейший в мире аэропорт появился в Пекине

В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин".
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Фестиваль «Утро Родины» на Сахалине завершился масштабным шоу

Обновлено вчера в 19:44
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Сборные Мексики и Гаити вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборные Мексики и Гаити по футболу сыграют в полуфинале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
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Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
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Подлодку «Омск» после модернизации передали Тихоокеанскому флоту

Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.
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Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
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Государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана.
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