Луис Суарес расплакался после поражения сборной Уругвая от ПеруREGNUM 01:59

Нападающий сборной Уругвая и каталонского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес не смог сдержать эмоции и ушел с игрового поля в слезах после проигрыша Уругвая от Перу в четвертьфинальном матче турнира Кубка Америки, проходящем в Бразилии.

Луис Суарес расплакался после поражения сборной Уругвая от Перу

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